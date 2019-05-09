الامارات | «أم الإمارات» تدعو المواطنين إلى استضافة أسر مقيمين على الإفطار

شكرا لقرائتكم خبر عن «أم الإمارات» تدعو المواطنين إلى استضافة أسر مقيمين على الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، المواطنين والمواطنات لاستضافة أسر المقيمين على الإفطار في منازلهم، لتعزيز أصر التكافل والترابط المجتمعي، بين مختلف فئات المجتمع الإماراتي ومكوّناته.

وأكدت سموها، بمناسبة إطلاق المؤسسة الاتحادية للشباب مبادرة «إفطار القيم الإماراتية»، في شهر رمضان الكريم، أمس، بمقرها بأبراج الإمارات في دبي، أن الأسرة الإماراتية هي الحاضن الأول للتسامح، مشيرة إلى أن القيم الإماراتية تدعو كلها للتعارف مع الآخرين والتسامح والانفتاح، قائلة إن «موائد زايد الخير لم تكن تفرق بين الناس حسب دياناتهم، أو عرقهم، أو جنسيتهم».

وذكرت أن كل أسرة إماراتية ستكون سفيرة للقيم الإماراتية في رمضان، عبر تواصل حقيقي مع الأسر المقيمة معنا، مضيفة «بمجهود شبابنا، سنحافظ على قيمنا الإماراتية، وسنرسخها».

Advertisements

من جانبها، قالت وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، شما بنت سهيل المزروعي، إن المؤسسة تعمل على إرساء المبادئ والقيم الإماراتية بين شباب الإمارات، من خلال مبادرة إفطار القيم الإماراتية، التي سيعمل من خلالها شباب الإمارات على الإشراف على استضافة العائلات الإماراتية لأفراد المجتمع من مختلف الجنسيات، ما يعزز الشعور بالمسؤولية لدى شباب الإمارات.

وأشارت، في تصريحات للصحافيين، إلى أن كل مواطن إماراتي يمكنه، من خلال منصة المبادرة الإلكترونية، التسجيل لاستضافة عائلة مقيمة أو أكثر، لافتة إلى أن الهدف منها هو ترسيخ القيم الإماراتية لدى الأجيال القادمة.

من جانبه، قال مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، سعيد النظري، إن المؤسسة تستهدف مشاركة أكثر من 1000 شخص، في استضافة عائلات مقيمة بالدولة على الإفطار، ما يتيح فرصة للتعرف عن قرب إلى قيم الإمارات الأصيلة.

وتهدف مبادرة «إفطار القيم الإماراتية» للتعريف بالقيم الإماراتية الأصيلة، وتعزيزها وسط المقيمين في دولة الإمارات من مختلف الجاليات، وصنع حوارات فاعلة وبناءة، تتيح لكل عائلة إماراتية فرصة استضافة «إفطار القيم الإماراتية»، كما تتيح للمقيمين من مختلف الجنسيات، الفرصة للمشاركة عن طريق التسجيل في المنصة الإلكترونية للمبادرة.