الامارات | الإمارات: «أحمد منصور» غير مضرب عن الطعام وصحته جيدة

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: «أحمد منصور» غير مضرب عن الطعام وصحته جيدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الإمارات عدم صحة الادعاءات الأخيرة المتعلقة بإضراب أحمد منصور عن الطعام، حيث يتم تقديم الوجبات الغذائية له بانتظام، وذلك وفقاً لجدول الوجبات اليومية المقدمة للنزلاء، كما يخضع بشكل دوري للفحوص الطبية اللازمة ويتمتع بصحة جيدة.

كما أكدت أن آخر فحوص طبية أجريت له في شهر أبريل 2019. وتقوم أسرته بزيارته بصفة دورية، وذلك وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية، وأن آخر زيارتين لذويه كانتا في شهر أبريل 2019. وهم على اطلاع على حالته الصحية.

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وقال البيان الصادر عن البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف بهذا الصدد: «اطلعت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف على البيان الصادر عن مجموعة من الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 7 مايو 2019 بخصوص السيد أحمد منصور. وإذ تشير البعثة إلى أنه سبق لدولة الإمارات وفي معرض ردها على الإجراءات الخاصة، وأن فندت كل الادعاءات والمزاعم المتعلقة بالقضية. وهي مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها بهدف تشويه وتزوير الحقائق».

وأضاف البيان أن «الإمارات تؤكد عدم صحة الادعاءات الأخيرة المتعلقة بإضراب أحمد منصور عن الطعام، حيث يتم تقديم الوجبات الغذائية له بانتظام، وذلك وفقاً لجدول الوجبات اليومية المقدمة للنزلاء، كما يخضع بشكل دوري للفحوص الطبية اللازمة، ويتمتع بصحة جيدة. وآخر فحوص طبية أجريت له في شهر أبريل 2019. هذا وتقوم أسرته بزيارته بصفة دورية، وذلك وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية، وآخر زيارتين لذويه كانتا في شهر أبريل 2019. وهم على اطلاع على حالته الصحية».

وأكدت البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، التزام الإمارات باحترام مبادئ حقوق الإنسان والمكفولة بموجب الدستور وتشريعاتها الوطنية وبما يتوافق مع التزاماتها الدولية، كما تؤكد حرص الإمارات على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفي إطار المهام والولاية المناطة بتلك الأجهزة والآليات بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.