الامارات | تحذير جديد من "الأرصاد" لقائدي المركبات

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير جديد من "الأرصاد" لقائدي المركبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات من تدني مدى الرؤية الافقية لأقل من 1000 متر أحياناً على بعض المناطق الساحلية الوسطى والشمالية، بسبب وجود فرصة لتشكّل الضباب، خلال الفترة من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم رطباً، خاصة على المناطق الشمالية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر بوجه عام ويحتمل تكون السحب الركامية الضعيفة شرقاً بعد الظهر.

وذكر أن الرياح ستكون شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، تكون مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب أحيانا نهاراً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.