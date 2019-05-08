الامارات | "صحة دبي": لن نتهاون في قضية الشابة الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي": لن نتهاون في قضية الشابة الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الصحة في دبي أنها قامت بالتعاون مع الجهات المختصة، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه المسؤولين عن الخطأ الطبي الذي حدث لشابة إماراتية، بأحد المراكز الطبية في دبي، وقالت أنها لن تتهاون في قضيتها، وأن سلامة المرضى تمثل أولوية مطلقة لديها .

وكانت شابة إماراتية تبلغ من العمر 23 عاماً، قد أصيبت بأضرار صحية بليغة، أدخلتها في غيبوبة، نتيجة خطأ طبي أثناء إجرائها لعملية بسيطة في الأنف، ونتج عنه أيضاَ توقف في القلب لأكثر من 7 دقائق، دون انتباه طبيب التخدير ومساعده.

وأكدت هيئة الصحة في بيان لها أن سلامة المرضى تمثل أولوية مطلقة لديها، وأنها لن تتهاون في قضية الشابة الاماراتية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة الدكتور مروان الملا إن الهيئة قامت وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات القانونية، فور علمها بالخطأ الطبي وقد أظهرت التحقيقات الأولية حدوث قصور في اتباع الإجراءات الصحيحة من قبل الأطباء المسؤولين عن الحالة، وتجهيزات المركز، مؤكداً أن هذا الخطأ لن يمر بدون محاسبة رادعة.