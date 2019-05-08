محمد بن راشد لرئيس الدولة: نبشرك بشعب يحبك .. ويفديك .. ويفتديك

بشّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بشعب يحبه ويفديه ويفتديه.
وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، "مع أخي خليفة بن زايد ... نبشرك بشعب يحبك .. ويفديك .. ويفتديك.. ونبشرك بدولة وصلت في العز والرفعة ما تتمناه...".
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