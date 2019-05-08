"العربية للسيارات" تحتفي بحلول رمضان بالإعلان عن عروضها الجذابة

تعتزم "العربية للسيارات"، شركة السيارات الرئيسية في "مجموعة عبد الواحد الرستماني" والوكيل الحصري لسيارات "نيسان" و"إنفينيتي" و"رينو" في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، تزويد العملاء بقيمة مجزية خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك في إطار التزامها بتبني استراتيجيات تضع العملاء في المقام الأول. وإذ أكد ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للشركة، على أهمية الاستماع لرغبات العملاء وتطوير نماذج أعمال تواكب احتياجاتهم الحقيقية كشرط أساسي للنجاح في قطاع السيارات.

وقال عياط: "إن حرصنا على مواكبة احتياجات عملائنا هو ما يدفعنا نحو التغيير وليس توجهات السوق. ومن هذا المنطلق، طورنا عروضنا بحيث ترتقي لتطلعات عملاء اليوم. ويعدّ احتفاظنا بعملائنا بعد البيع دليلاً قاطعاً على التزامنا المستمر بتلبية تطلعاتهم. فلولا حرصنا على تقديم الأمثل لتلبية احتياجاتهم واكتساب ثقتهم، ما ضمنا وفاءهم الدائم لنا".

ويمكن للعلامات التجارية فهم احتياجات عملائها عبر الاستماع إليهم واستخدام كافة السبل الممكنة لذلك. وأوضح عياط: "يتجلى هذا النهج في نموذج أعمالنا، بما في ذلك المبادرات التي نطرحها خلال الشهر الفضيل؛ إذ تم تصميم عروضنا للارتقاء بحياة العملاء مع مراعاة روح المشاركة والعطاء التي يتّسم بها الشهر المبارك".

وفي إطار حملتها الرمضانية "في شهر الخير، مع نيسان الاختيار نعمة "، تتيح "العربية للسيارات" لعملائها فرصة الاختيار بين 3 باقات تضمن لهم راحة البال لدى شراء سيارة "نيسان" خلال الشهر الفضيل؛ وهي "الباقة الممتازة" التي توفر عروضاً استثنائية على التأمين والصيانة والتسجيل والوقود وكل ما هو ضروري لدى شراء سيارة؛ و"باقة الترقية" التي تتيح للعملاء ترقية طراز سياراتهم فضلاً عن باقة مختارة من قسائم السفر؛ و"حزمة التمويل" التي تتيح للعملاء الاستفادة من قيمة العرض كدفعة مقدمة لشراء سيارة "نيسان". وتتيح هذه الباقات المتميزة للعملاء توفير ما يصل إلى 50 ألف درهم إماراتي في إطار الحملة الرمضانية. علاوةً على ذلك، يحصل جميع العملاء على كفالة شاملة لمدة خمس سنوات وأميال غير محدودة.

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كما تقدم الشركة لعملاء "إنفينيتي" 4 طرق للتوفير تتيح لهم الاستمتاع بتجربة قيادة ترقى لمعايير "إنفينيتي" المثلى. العرض الأول هو استبدال سياراتهم "إنفينيتي" مهما كان طرازها بأخرى جديدة وتوفير ما يصل إلى 15 ألف درهم إماراتي أكثر من قيمتها السوقية، وذلك تبعاً لحالة السيارة؛ في حين تتضمن العروض الثلاث الأخرى باقة خدمة مجانية لسياراتهم الجديدة من "إنفينيتي" لمدة 3 سنوات/60 ألف كم، أو الاستفادة من التأمين المجاني للسنة الأولى، أو الاستفادة من أسعارنا القيّمة..

وبالمثل، تتوفر لعملاء "رينو" 3 عروض من شأنها إضفاء قيمة مجزية على عمليات الشراء. ويتضمن العرض الأول شراء السيارة مع فائدة بنسبة صفر في المئة لمدة 4 سنوات، والعرض الثاني الاستفادة من استرداد نقدي يصل إلى 20 ألف درهم إماراتي. أما العرض الثالث فيتيح لهم الاستفادة من خدمات صيانة وتأمين مجانية وضمان ممدد.

وتدعو "العربية للسيارات" عملاءها لزيارة أقرب صالة عرض ليتعرفوا أكثر على العروض الجديدة، ويحظوا بتجربة قيادة سيارة أحلامهم.