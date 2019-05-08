الامارات | سفارة الدولة لدى كولومبيا تطلق "جريدة الكترونية" نصف شهرية باللغة الإسبانية

شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الدولة لدى كولومبيا تطلق "جريدة الكترونية" نصف شهرية باللغة الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلقت سفارة الدولة في كولومبيا امس العدد الأول من الجريدة الإلكترونية "دارنا" - DARNA - الناطقة باللغة الإسبانية بهدف تعريف المجتمع الكولومبي على أهم وأبرز المنجزات التي تشهدها دولة الإمارات في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا سالم راشد العويس إن السفارة تسعى إلى إيصال الجريدة لأكبر عدد من الشركات الخاصة ومجتمع رجال الأعمال بالإضافة إلى وزارت الحكومة الكولومبية وهيئاتها المتعددة.

وسلطت جريدة "دارنا" الضوء على زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى كولومبيا بتاريخ 14 مارس 2019 حيث افتتح سموه المقر الجديد للسفارة إنطلاقا من حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات مع كولومبيا ..كما تضمن العدد عرض لمحة موجزة عن الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019 الذي شهدته أبوظبي والذي سعى إلى دمج أصحاب الهمم في المجتمع الإماراتي وغيره من المجتمعات.

وستفرد جريدة "دارنا" الإلكترونية في جميع أعدداها مساحة كبيرة لتغطية عام التسامح ودور المرأة الإماراتية وإكسبو 2020 ومواصلة الدولة بمحافظتها على المرتبة الأولى عالميا في تقديم المساعدات الإنسانية.