قرقاش: المرافعة القطرية أمام "العدل الدولية" عانت من "ظاهرة التزوير"

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن المرافعة القطرية أمام محكمة العدل الدولية عانت من "ظاهرة تزوير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر للوثائق والتقارير الخاصة بزيارات الوفود الأجنبية".

وقال معاليه في تغريدة على "تويتر" إن المرافعة القطرية أمام محكمة العدل الدولية عانت اليوم من ظاهرة تزوير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر للوثائق والتقارير الخاصة بزيارات الوفود الأجنبية، تزوير موثّق شمل البرلمان البريطاني. ترقيع الثقوب لا ينقذ من الغرق".

وأضاف أن "الدفاع القطري احتار في تفسير حجب حكومته المتعمد للموقع المختص بقبول طلبات الزيارات للمواطنين القطريين إلى دولة الإمارات، فكيف تدعي إنتهاكات لحقوق مواطنيك وأنت تحجب عنهم المواقع التي تضمن حرية سفرهم؟".

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