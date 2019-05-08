طلبة من دبي يحتفون بفعالية سيسكو الخاصة بتمكين الفتيات من اختيار المسارات المهنية المستندة على...

استضافت شركة سيسكو مؤخرًا في مكاتبها في دبي فعاليتها السنوية «فتيات في التقنية» بهدف تعميق معرفة الطالبات الصغيرات بقطاعات التقنية من خلال التفاعل المباشر مع الداعين إلى دراسة تخصصاتها المختلفة. وأشرف على توجيه الفعالية ورسم مساراتها مجموعة من المسؤولين التنفيذيين في سيسكو لتشجيع الشابات الصغيرات على اختيار المسارات التعليمية والمهنية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.

أقيمت فعالية «فتيات في التقنية» بالشراكة مع اليوم العالمي للفتاة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي ترعاه الأمم المتحدة، وحظيت خلالها 32 فتاة تتراوح أعمارهن بين 13 و15 عامًا من مدارس جيمس وفورتس للتعليم ومدرسة جميرا للتخاطب بالإنجليزية في دبي بفرص تعليمية واكتسبن معلومات قيمة بالتفاعل والنقاش مع خبراء التقنية لدى سيسكو خلال انخراطهن في مجموعة من ورشات العمل والحوارات التفاعلية ومشاهدتهن العروض التقديمية، وتلا ذلك جولة لهن في مركز الابتكار والتجربة في سيسكو لاستكشاف الابتكارات الرقمية للشركة والاطلاع على مزايا أدوات التعاون في الأعمال التي تطورها.

استمر الحدث يومًا واحدًا وتضمن لقاءً مع مجموعة من القيادات النسائية اللواتي تعملن في مناصب مختلفة في سيسكو، ليقدمن نماذج عملية للفتيات عن الفرص المتنوعة المتوفرة أمامهن في قطاع التقنية. وشمل الحدث أيضًا سلسلة من ورش العمل العملية المتعلقة بصناعة الروبوتات وحل التحديات لمساعدة الطالبات على الاستعداد لمستقبلهن المهني.

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وتحدث خلال الفعالية، شكري عيد، المدير التنفيذي لدول المنطقة الشرقية لدى سيسكو الشرق الأوسط فقال «في سيسكو نلتزم بالتنوع والشمولية في كل ما نفعله، وأولويتنا إطلاق الإمكانيات الكامنة لدى الفتيات وتنمية مجموعة مهاراتهن للتغلب على القوالب النمطية التي تؤطر فيها المرأة أو التي ترتبط بسنها، فضلًا عن القضاء على المفاهيم الخاطئة المرتبطة بقدراتها. ومن خلال حدث فتيات تدفعن التقنية، نمكّن قائدات الغد من إيجاد شغفهن والانطلاق نحو آفاق المستقبل.»

وقال محمد قاسم، مهندس الروبوتات من شركة فن روبوتيكس «تشعر الفتيات الشابات بالإلهام والتحفيز لمتابعة تعليمهن وحياتهن المهنية في أحد مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات عندما يتفاعلن مع قدوة سبقتهن في هذا المجال، ويمثل حدث فتيات تدفعن التقنية من سيسكو طريقة عملية رائدة لإظهار الوظائف الممكنة للفتيات في هذه القطاعات، بأسلوب محبب وجذاب، ويسرنا كثيرًا المشاركة في هذا الحدث وتقديم الإمكانيات المتوفرة اليوم إلى قيادات المستقبل من النساء.»



ووفقًا لتقرير نشرته ماكنزي، من المرجح أن تحقق الشركات التي تصنف في الربع الأعلى بين الشركات من ناحية التنوع بين الجنسين عوائد مالية أعلى بنسبة 21% من المتوسط في قطاعاتها. ويوفر حدث «فتيات تدفعن التقنية» من سيسكو للفتيات اليافعات فرصة ثمينة لاكتساب المعارف والتعمق في مواضيع متقدمة تشمل التقنيات الناشئة والتحول الرقمي، ويؤكد الحدث أيضًا على أهمية تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالات العمل.