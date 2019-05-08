إبداعات ملهمة لفنون الخط العربي تثري الأجواء الرمضانية في "دبي مول"

يدعو "دبي مول" ضيوفه خلال شهر رمضان المبارك إلى استكشاف القيم والتقاليد الرمضانية الأصيلة من خلال عرض مجموعة رائعة من أعمال الخط العربي لعدد من الفنانين الموهوبين.

وتعد هذه المرة الأولى التي يستضيف فيها "دبي مول" معرضاً لفن الخط العربي، الأمر الذي من شأنه أن يمنح الزوار تجربة ملهمة من وحي أجواء الشهر الفضيل. ويعرض المركز التجاري أعمالاً فنية لخطاطين مبدعين تضم آيات قرآنية حول قيمة التسامح بلغات مختلفة.

وتعزيزاً للوعي والتنوع الثقافي، يشارك "دبي مول" في مبادرة "رمضان دبي" بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري للاحتفاء بروح الشهر الفضيل من خلال عرض العادات والتقاليد الإسلامية من مختلف الثقافات. ويعتبر رمضان الوقت الأمثل للاحتفال بعام التسامح، وأي وسيلة أفضل لذلك من التعرف على الشعائر والتاريخ الإسلاميين من خلال مجموعة فريدة من الأنشطة وورش العمل المخصصة للرسم وكتابة الآيات القرآنية والرسم على الزجاج.

وخلال الفترة من 15 - 18 مايو، سيحظى ضيوف "دبي مول" بمشاهدة عرض للخط العربي الضوئي يضم بعضاً من أعمال الفنان كريم جباري الذي اختارته الجائزة الدولية للفن العام (IAPA) بين أفضل فناني الأماكن العامة في العالم. وتتضمن أعمال جباري نصوصاً مكتوبة بالخطين الكوفي والمغربي تنطوي على درجة عالية من التعقيد والاهتمام بأدق التفاصيل.

بدورها تعرض مجموعة "آرت نور" لوحات فنية لأسماء الله الحسنى، مما يتيح للضيوف تجربة مميزة في استكشاف القيم الحقيقية لشهر رمضان المبارك.

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ويعرض "دبي مول" كذلك المكعب التقني التفاعلي للقرآن الكريم من هيئة دبي للثقافة، والذي يتيح للضيوف اختيار آية قرآنية من مكتبة "دبي للثقافة" وإنشاء نسخة مخطوطة عنها باللغة العربية ولغات أخرى. ويمكن للزوار أيضاً اختيار 5 آيات حول التسامح مخطوطة بأربعة أشكال من الخط العربي ومتاحة للترجمة إلى 6 لغات. وابتداءً من 15 ولغاية 27 مايو، تستضيف قاعة بلومينغديلز المكعب التقني العملاق الذي سيلهم الضيوف للتعرف على القرآن الكريم من خلال تجربة تقنية فريدة من نوعها.

واحتفاءً بشهر الخير، سيزدان "دبي مول" بالزخارف والأشكال الرمضانية مثل الأهلّة والنجوم والفوانيس والإبل الذهبية. وسيتم استقبال الضيوف بسلال الإفطار والتمور والمياه في جميع مكاتب خدمات الزوار.

وأخيراً، تعاون "دبي مول" مع شركة "كريم" لتقديم خصم بنسبة 50% على 4 رحلات إلى دبي مول خلال شهر رمضان المبارك.

الحدث: رمضان 2019

المكان: دبي مول

الموعد: حتي 4 يونيو 2019

التوقيت: 10 صباحاً – 1 صباحاً كل يوم خلال شهر رمضان المبارك