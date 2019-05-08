ابيكورب توقع اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 75 مليون دولار أمريكي مع شركة الفنار السعودية

وقعت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، مؤسسة مالية استثمارية تنموية دولية، وشركة الفنار الرائدة في مجال تنفيذ أعمال التطوير والهندسة والمشتريات والإنشاءات لمشاريع الطاقة النظيفة، اتفاقية تمويل مرابحة استراتيجية بقيمة 75 مليون دولار لمدة خمس سنوات. ويهدف هذا التمويل إلى دعم مشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذها شركة الفنار، ومن بينها مشروع "طاقة الرياح" في إسبانيا.

من جانبه، قال المهندس جمال وادي، الرئيس التنفيذي لشركة الفنار العالمية للتطوير: "تنفذ شركة الفنار حالياً مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تتجاوز 1.5 جيجاواط في مختلف أنحاء العالم. وتأتي شراكتنا مع ابيكورب في وقت تعمل فيه شركة الفنار على تنويع محفظتها ومواصلة جهود التوسع نحو أسواق جديدة، إذ تتطلع الشركة إلى مضاعفة عدد هذه المشاريع خلال السنوات القليلة القادمة، ومن المؤكد أن اتفاقية المرابحة الاستراتيجية مع ابيكورب ستساهم في تحقيق هذا الهدف".

وفي هذه المناسبة، قال نيكولاس ثيفينو، رئيس إدارة تمويل الشركات في "ابيكورب": "من أهداف ابيكورب، دعم جهود الشركات السعودية لتنمية وتطوير أعمالها خارج الأسواق المحلية. ويسعدنا دعم شركة الفنار في مساعيها لتوسيع حضورها في مجال مشاريع الطاقة المتجددة على المستوى العالمي، وهو ما يتوافق مع حرص ابيكورب على المشاركة في تعزيز جهود الاستدامة عالمياً زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة التي تساهم بدورها في حماية البيئة والحفاظ عليها".

وتسعى الفنار إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة في العديد من دول العالم في ظل التركيز المتنامي على الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تخطط الشركة لرفع إجمالي القدرة

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التوليدية لمشاريعها إلى 3 جيجاواط بحلول العام 2022، مع خطة طموحة لزيادتها إلى ما يتراوح بين 4 و5 جيجاواط بحلول العام 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن الفنار هي شركة سعودية تنشط في مجالات تصنيع المنتجات والمعدات الكهربائية وهندسة التصاميم وخدمات التشغيل والصيانة، وتتركز أنشطتها في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. وتتمتع الشركة بخبرة محلية قوية اكتسبتها من خلال عملها في تصنيع المعدات الكهربائية وتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات للعديد من مشاريع توزيع ونقل الطاقة في المملكة، وقد مكنتها هذه الخبرة من الفوز بعقود خارجية لتطوير وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة في مناطق مختلفة من العالم.

وعملت "بيكر آند ماكنزي" في البحرين كمستشار قانوني لشركة "ابيكورب" في صفقة التمويل المذكورة، في حين قدمت شركة "هوجان لوفيلز" بدبي المشورة لشركة "الفنار".