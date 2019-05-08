كيدزانيا الكويت تنظم احتفالية خاصة لأطفال بيت عبد الله

نظمت كيدزانيا الكويت، مدينة الأطفال النموذجية المصغّرة للتعليم الترفيهي، يوماً ترفيهياً خاصاً مليئاً بالمرح لأطفال مستشفى بيت عبدالله، المركز الوحيد في الكويت الذي يُعنى بالأطفال الذين يعانون ظروفاً صحية ومراحل متقدمة من الأمراض المستعصية , حيث يقدم لهؤلاء الأطفال وذويهم كل الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي.

تخللت الفعالية العديد من الأنشطة الممتعة للأطفال مثل الرسم على الوجه، والحرف اليدوية بالتعاون مع ذات السلاسل، والتدريب على السلامة ضد الحرائق، بالإضافة إلى إعداد البسكويت بالتعاون مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وأنشطة إعادة التدوير برعاية إيكويت، وذلك لضمان إدخال فرحة لاحدود لها إلى قلوب الأطفال. كما استمتع الأطفال بالعروض المذهلة التي تم تقديمها من قبل شخصيات كيدزانيا المعروفة بحماة الحقوق، أوربانو وفيتا وأخذ صور تذكارية معهم. وخلال اليوم الترفيهي، تجول فريق كيدزانيا الكويت في مستشفى بيت عبدالله وتفاعلوا مع موظفي المركز للحصول على المزيد من المعلومات عنه والخدمات التي يقدمها لتشجيع الأسر المحتاجة للتواصل مع المركز.

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وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس قطاع الترفيه والتسلية في مجموعة الشايع فرناندو ميدروا،:" نلتزم في كيدزانيا بتنظيم مثل هذه الفعاليات الخاصة حرصاً منّا على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع وتقديم الدعم للأطفال وذويهم. يسعدنا أن نكون سبباً في إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال من خلال تنظيمنا لهذه الفعالية، والتي تعد جزءًا من استراتيجية كيدزانيا المستمرة للمساهمة في إثراء المجتمع المحلي وتعزيز مفاهيم الرحمة ونشر الفرح للمساهمة في شفاء الأطفال."

من جهتها، قالت مديرة الرعاية الطبية في مستشفى بيت عبدالله تريسي ديمبستر: "نحن فخورون بكوننا المركز الوحيد في الشرق الأوسط الذي يُعنى بالأطفال الذين يعانون ظروفاً صحية ومراحل متقدمة من الأمراض المستعصية. هدفنا هو الوصول إلى أكبر عدد من هؤلاء الأطفال المتواجدين في الكويت لتوفير خدماتنا لهم مجانا. ونتوجه بجزيل الشكر إلى القائمين على تنظيم هذا اليوم المليء بالفعاليات الممتعة لدينا، ولمعرفة المزيد عن خدماتنا."

يعد مستشفى بيت عبدالله مؤسسة غير ربحية متعددة الاختصاصات ويوفر الرعاية التلطيفية للأطفال المقيمين مع عائلاتهم في الكويت والذين يعانون من الأمراض المزمنة. كما يقدم المستشفى خدمات تشتمل المساعدة على التخفيف من الألم والتحكم بالأعراض، ويضم المستشفى الرعاية اليومية شاملة جميع الخدمات بالإضافة إلى الدعم النفسي والعملي لجميع أفراد الأسرة.