دبي تستضيف النسخة الثانية من منتدى سينما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يترقب قطاع الترفيه ومشغلو دور العرض السينمائي في دول المنطقة انطلاق النسخة الثانية منمنتدى سينما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر منصة لجمع خبراء صناعة السينما من جميع أنحاء العالم على مدار 3 أيام من 22 وحتى 24 أكتوبر2019 في دبي للتعرف من خلال فعالياته المتعددة على أبرز توجهات صناعة الترفيه وفرص النمو السانحة أمامه.ويتضمن المنتدى مؤتمراً لمناقشة الجوانب الاقتصادية والتقنية ومعرضاً وحفل توزيع جوائز وورش عمل واجتماعات وعروض الأفلام الخاصة وجولة في أكاديمية الشارقة الأدائية وحفل ختامي يحضره نجوم العروض الأولية والمبدعون الفائزون بالجوائز.

وقالت ليلى مسينائي، رئيسة اللجنة المنظمة للمنتدى والشريكة والمديرة التنفيذية بالشركة المنظمة للمنتدى جريت مايندز لتنظيم الفعاليات: "يسرنا أن نعلن عن انضمام فوكس سينمازكشريك استراتيجي للمنتدى، ونفخر بأن المنتدى يواصل جذب انتباه أبرز رواد صناعة السينما إقليمياً ودولياً، للانضمام إلى نقاشاته والمساهمة في تغيير المشهد السينمائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسنعلن قريباً عن باقي شركاؤنا هذا العام تباعاً تزامناً مع استكمال تحضيراتنا لثلاثة أيام مليئة بالفعاليات المتنوعة بين النقاشات الاقتصادية الجادة والتقنية المعمقة وعروض الأفلام الأولية وحفلات تكريم المبدعين والجولات الميدانية، ليشكل منتدى سينما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا احتفالية بصناعة السينما في المنطقة".

واجتذبت النسخة الأولى من منتدى سينما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي عقدت في أكتوبر 2018 أكثر من 600 خبير من 45 دولة من جميع أنحاء صناعة السينما. وتضيف النسخة الثانية إلى نجاح النسخة الأولى حيث تضم نسخة العام أكثر من 60 متحدثاً و800 خبير من 50 دولة، مما تطلب تنظيم وانشاء تجهيزات الحدث في طابقين في فندق كونراد بدبي، لاستضافة جلسات المؤتمر في طابق، ومعرض اكسبو سينما حيث سيعرض أكثر من 100 عارض منتجاتهم وإبداعاتهم وتقنياتهم، في طابق آخر.

ويقدم المنتدى هذا العام فرصاً أشمل وأكبر للمشاركين حيث تتفوق النسخة الثانية على نسخته الأولى من حيث الحجم وثراء المحتوىوعدد الفعاليات وتنوعها بهدف تعزيز وتطوير صناعة السينما ومشاركة التحديثات الخاصة بإنشاء المشاريع الترفيهية في المنطقة والقوانين والسياسات الإقليمية المتعلقة بها والتطورات التكنولوجية المؤثرة في المجال وأحدث التقنيات المستخدمة في دور العرض السينمائي وأهمية اتباع وتطبيق أفضل الممارسات في القطاع، واطلاع المهتمين من القطاعين الحكومي والخاص على آخر تطورات صناعة المحتوى بمختلف أنواعه بما يتلاءم مع ما تشهده الصناعة من تعدد الوسائط والقنوات ويتناسب مع الاختلافات الجذرية في أذواق الأجيال الجديدة كمتلقي للمحتوى.والتحديات التي تواجه رواد صناعة السينما في جذب الشرائح المختلفة من المجتمع، ناهيك عن إيجاد دور العرض الملائمة والموزعين المناسبين.

Advertisements

ويستضيف معرض اكسبو السينما سلسلة من عروض حية من الشركات الرائدة في قطاع السينما، تركز في اليوم الأول على مواد البناء والتصاميم المعمارية والهندسية وتركز العروض الحية في اليوم الثاني على قطاع التكنولوجيا. ويركز اليوم الثالث، أهم أيام المنتدى على إنتاج المحتوى إقليمياً وتعزيز أفضل الممارسات في هذا المجال وتشجيع التعاون الإقليمي والدولي. كما ستتناول سلسلة من 6ورش عملمتخصصة مناقشة مواضيع مهمة مثل تمويل الأفلام وكتابة السيناريو والإنتاج والتمثيل.

ويتحدث في المؤتمر مجموعة من خبراء صناعة السينما بهدف مناقشة القضايا والمواضيع الهامة التي تشغل المسؤولين والمهتمين بصناعة السينما في المنطقة. ويرأس جان رانج منتدى سينما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقود الجلسات النقاشية كاميرون ميتشل الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم ماجد الفطيم للسينما وماجد الفطيم للتسلية والترفيه، وديبي ستانفورد كريستيانسن الرئيسة التنفيذية لنوفو سينماز، ومحمد الهاشمي الرئيس الإقليمي لدى ماجد الفطيم للمشاريع بالمملكة العربية السعودية، وعاصم الطخيس، كاتب السيناريو المعروف وشريك كتابة السيناريو الاستراتيجي لمنتدى سينما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعامر بن أحمد العضو المنتدب لشركة كنوف بالخليج والهند، جيانلوكا شاكرا المدير التنفيذي لفرونت رو فلميد إنترتينمنت وعبد العزيز المزيني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ميركوت" للرسوم المتحركة، من ضمن رواد الصناعة الآخرون.

ويستضيف منتدى سينما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرض إكسبو السينما للمرة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققه معرض العام الماضي حيث يطمح المنتدى لتنظيم أكبر المعارض من نوعها في المنطقة المتخصصة بصناعة السينما، حيث يشارك فيه أكثر من 100 شركة لعرض أحدث التقنيات والمواد والمعدات المستخدمة في صناعة السينما ومراكز الترفيه. بالإضافة إلى فعاليات جذب تفاعلية مثل تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

وتكريماً للمبدعين في القطاع تتضمن فعاليات المنتدى هذا العام حفل توزيع الجوائز لفئة: فيلم العام، عارض العام، موزع العام، جائزة أبرز تكنولوجيا سينمائية 2019، جائزة سينما الأحداث 2019، أفضل فيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2019، أفضل فيلم عربي في 2019، أفضل فيلم بوليوود في 2019، أفضل مخرج عربي للعام، أفضل ممثل عربي للعام، أفضل ممثلة عربية للعام وأفضل تصميم سينما جديد للعام.