فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي يكشف النقاب عن تصميمه العصري الراقي

يستعد فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي لافتتاح أبوابه لموسم صيف 2019 والكشف عن التفاصيل التي تكمن وراء تصاميمه الداخلية الرائعة. ويتميّز الفندق الجديد بالطراز المعماري وأسلوب الحياة المستلهمين من حركة الحداثة المتوسطة التي سادت في حقبة الستينيات من القرن الماضي مجسداً أعلى معايير الأناقة المعاصرة والفخامة الواضحة، مما يجعله وجهة للمسافرين الذين يتطلعون لإقامة تتوفر فيها أسباب الراحة في أجواء راقية.

ونفّذ التصميم الداخلي للفندق، الذي يُعد أول فندق بقلب المدينة يحمل هذه العلامة التجارية في دولة الإمارات، شركة SRSS (Smallwood, Reynolds, Stewart, Stewart) وهي الشركة الرائدة في مجال التصميم الداخلي، بينما تولت شركة LW Design Group تصميم القاعتين الرئيسيتين المخصصتين للطعام وإقامة الفعاليات الاجتماعية في الفندق وهما: قاعة Bull & Bear وقاعة St Trop. كما كُلف الفنان اللبناني المشهور عماد بشارة بإضفاء لمسة من أعماله الفنية المذهلة على الفندق.

وعلّق فيكتور تشالفون، المدير العام لفندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، قائلاً: " تأثر تصميم الفندق كثيراً بحقبة الستينيات من القرن الماضي وبالحركة الثورية التي برزت في مدينة نيويورك عندما ازدهرت الأفكار الجديدة وتحلى الناس بالجرأة لتجربتها. لقد أردنا أن نعكس ملامح تلك الحقبة في كل تصميم وشكل ولون وطراز في هذا الفندق، آملين أن تتاح لضيوفنا الفرصة ليعيشوا أجواء عصر جميل مضى".

جادة ماديسون في حقبة الستينيات

يختلف فندق والدروف أستوريا مركز دبي المالي العالمي عن أي مكان آخر في دبي؛ فالتصميم الداخلي الأنيق سيأخذ الضيوف إلى حقبة "Mad Men" في الستينات، عندما انتعشت مدينة نيويورك بطاقة فريدة من نوعها، وامتلأت بالأفراد الطموحين والأقوياء أصحاب الإنجازات.

ونظراً لموقعه داخل مركز دبي المالي العالمي الذي يعتبر وجهة مرموقة، فإن فندق والدروف أستوريا مركز دبي المالي العالمي مجهزٌ على أكمل وجه لاستضافة الخبراء والضيوف من جميع أنحاء العالم؛ حيث يبدأ الفندق من الطابق 18 وحتى الطابق 55 من برج ضمان، ويعيد طراز هذا المبنى إلى الأذهان تصميم جادة ماديسون والجادة الخامسة في مدينة نيويورك خلال أواخر الخمسينات وأوائل الستينات.

ويمتاز التصميم الخارجي للفندق بملامحه الواضحة وعناصره المعمارية التي تنبض بالسحر والجمال، حيث يعكس الطابع الشخصي والترف والأناقة التي سادت خلال تلك الحقبة.

ويأتي المزيج الرائع من المواد المختارة بعناية ليبرز المظهر العصريّ الأنيق والذي يتكامل مع التصميم العملي والأثاث الذي يمتاز ببساطته، حيث استُخدم الرخام وخشب الأبنوس وخشب الجوز والنحاس والبرونز بسخاء لإضفاء طابع الفخامة على الفندق.

الفخامة في غرف الضيوف والأجنحة الفندقية

استخدم المصمم رخام الفولاكاس في غرف الضيوف ليضفي عليها الطابع العمليّ المزوج بالأناقة والرقي. وإضافة إلى ذلك، تنتشر في غرف الفندق اللمسات المصنوعة من خشب البلوط مع تزيينات من خشب الأبنوس. أما نظام الألوان الداكنة في أجنحة "إكزاكتيف" و "جونيور" فتشتمل على خشب البلوط البني وخشب الجوز والبرونز المعدني لتضفي عليها ملامح الهيبة والتفوق.

ويتميز الجناح الرئاسي والشقق المكونة من ثلاث غرف نوم بالتشطيبات الرخامية التي أضيفت لها لمسة عصرية بأنواع مختلفة من الرخام والأحجار بما في ذلك: Black Forest ، و Magma Black، و Corteccia، و Travertine، وAshblue لتمنح التصميم الداخلي لمسة من القوة والحضور الواثق.

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أما المساحات الرحبة التي تعززها النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف، فتجعل الغرفة مريحة وملائمة للمعيشة في آن معاً. كما أن سطح الجدران هو عبارة عن مزيج من الألواح الخشبية والمواد النافرة التي تثري الطابع المعاصر في هذه الغرف.

الطابق الثامن يتوسط هذه التحفة المعمارية

يعتبر الطابق الثامن القلب النابض ومركز الفعاليات الاجتماعية في الفندق. ويمكن مقارنة هذا الطابق بقاعة Via Veneto التي شكلت محور الحياة الاجتماعية في روما طوال خمسينات وستينات القرن الماضي، حيث كانت حاناتها ومطاعمها الجاذبة هي الوجهة المفضّلة لنجوم هوليوود وكذلك للطبقة الراقية في إيطاليا وخارجها.

ويقع مكتب الاستقبال والمطاعم والصالات والمسبح ومركز اللياقة البدنية (السبا) بفندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي في طابق واحد؛ لكن التصميم البارع الذي أبدعته شركة SRSS يضمن الرحابة في المساحات المفتوحة للتعارف واللقاءات.

كما يعتبر مطعم "Bull & Bear" من العلامات المميزة لهذا الفندق، حيث تبرز ملامحهُ من الألوان الغنية التي تضم مزيجاً من الأخشاب والمعادن والجلد، إلى جانب الأثاث الكلاسيكي المعاصر الذي يُضفي على المكان مظهراً جريئاً.

وتأثرت ردهة "St Trop" على سطح الفندق بطابع بلدة سانت تروبيز السياحية المشهورة، حيث تعمل المسطحات الخشبية المستوحاة من تصميم اليخوت الفاخرة على إبراز الألوان الطبيعية التي تعززها الألوان المائية. كما يساهم الأثاث الأنيق والمعاصر والمتنوّع في تحويل ردهة "St Trop" بكل سهولة من مكان للاستمتاع بأشعة شمس الظهيرة إلى ساحة للفعاليات الاجتماعية.

وتأتي ردهة "Peacock Alley" مع البار لتكمل الخيارات الثلاث التي يوفرها الفندق كأماكن لتناول الطعام؛ فهذه الردهة تعكس بحق الطابع المميز للعلامة التجارية وستمثّل أفضل مكان يلتقي فيه الضيوف.

انطباعٌ لا يزول من الذاكرة

يعزز الاستخدام البارع لقطع الأثاث المميزة في جميع أنحاء الفندق الإحساس بالانجذاب والحنين إلى أحد أكثر عصور التصميم شهرة وشعبية.

فقد صُنعت ساعة والدروف أستوريا المصممة خصيصاً من قبل شركة سميثز ديربي لتصنيع الساعات التي تأسست في ديربيشاير بالمملكة المتحدة عام 1856، واستغرق تصنيعها سنة كاملة. واستندت فكرة التصميم بشكل كامل على مبدأ "آرت ديكو" مع إبراز ريش الطاووس في التصميم كإشارة إلى ردهة "Peacock Alley" التي نُصبت الساعة فيها.

أما في قاعة " Bull & Bear"، فتتألق منحوتة مدهشة مصممة خصيصاً بطلب من مجموعة LW Design Group تحت مظلة المطبخ، وهي مكونة من طبقات من المعدن المذاب مع الترامازيت، بينما تتميز قاعة St Trop بالأباجورات المزخرفة بالنقوش والأعمدة المثبتة على جوانب الأثاث الأنيق والعصري وكذلك اللوحات الجدارية الرائعة خلف منضدة البار.