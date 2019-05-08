الامارات | وفاة 4 أشخاص بتصادم مركبتين في العين

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 أشخاص بتصادم مركبتين في العين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي 4 أشخاص وأصيب آخر إصابة بسيطة في حادث تصادم وتدهور وقع في منطقة الناصرية بمنطقة العين بين مركبتين،وأدى تدهور احداها إلى صدمها لعمود إنارة ووفاة سائقها ومرافقه ودهس المركبة الاخري لامرأتين أثناء المرور على عبور المشاةفي منطقة الحادث.
وأفاد العميد سالم بن براك الظاهري مدير ادارة مرور منطقة العين بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، بأن التحقيقات الأولية أرجعت أسباب الحادث إلى تسابق شخصين في الشارع مع وجود تغيرات جوهرية في المركبة وادت الى صدم المركبة الاخرى أثناء السباق مما ادى إلى فقدان السييطرة عليها.
ودعا مستخدمي الطريق إلى ضرورة الإلتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، والسرعات المقررة وعدم ادخال اي زوائد تؤدي الى زيادة السرعات في المركبات، حفاظاً على السلامة العامة.
و كان مركز القيادة والتحكم في منطقة العين قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغاً اليوم ( الأربعاء )،بشأن الحادث، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة المختصة وسيارات الإسعاف، إلى الموقع ، وتم نقل الإصابة الي المستشفى،لتلقي الرعاية الصحية والعلاج اللازم.
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