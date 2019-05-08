الامارات | محمد بن زايد يستقبل المهنئين بشهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل المهنئين بشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في " قصر الوطن " مساء اليوم جموع المواطنين وكبار المسؤولين المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع الجميع بهذه المناسبة الكريمة داعين الله العلي القدير أن يعيدها على دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تنعم بالخير والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ..سائلين المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر الكريم على الأمتين العربية والاسلامية باليمن والخير والبركات.

فقد استقبل سموه.. عددا من الشيوخ والوزراء وكبار القادة العسكريين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ومختلف الأجهزة الأمنية والشرطية في الدولة وممثلي وزارة العدل ودائرة القضاء في أبوظبي بجانب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمجلس التنفيذي في أبوظبي وغرف التجارة والصناعة في الدولة.

حضر الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان و سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان و سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم و سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة و سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي .