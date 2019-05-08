الامارات | محمد بن راشد للإسكان تنهي دراسة 44 طلب إعفاء من القروض الإسكانية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برئاسة معالي محمد إبراهيم الشيباني رئيس مجلس الإدارة عن الانتهاء من دراسة 44 طلب إعفاء خاص بالمواطنين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان سامي عبدالله قرقاش، إن المؤسسة تبذل قصارى جهدها في دراسة الطلبات المقدمة للمتعاملين للإعفاء من القروض وسرعة البت فيها حسب الشروط المعتمدة من مجلس الإدارة منوهاً بأن مبلغ الإعفاءات لعام 2018 بلغ 13,984,211.08 درهم لعدد (44) طلب إعفاء. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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