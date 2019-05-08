الامارات | اتهام مهندس مسن بسرقة كابل كهرباء من شركته

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام مهندس مسن بسرقة كابل كهرباء من شركته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها مهندس مسن من جنسية دولة عربية بتهمة سرقة كابلات كهربائية من الشركة التي يعمل بها، إذ قام بسرقة الكابل بعد إخفائه بشنطة السيارة الخاصة به داخل السيارة.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها، وقال إنه يعمل في الشركة منذ أكثر من 30 عاماً، ولا يعرف كيف تم وضع الكابل داخل شنطته الخاصة، مشيراً إلى أن الأمن الخاص يقوم يومياً بتفتيشه، وهو مدرك خطورة السرقة، لافتاً إلى أن أحد ما وضع الكابل داخل الشنطة كون سيارته دائما مفتوحة بحكم عمله، مؤكدا أن الكابل الذي تم ضبطه في حقيبته غير مفيد له، وليس باهظ الثمن حتى يقوم بسرقته.

Advertisements

وتابع بأن هذه الدعوة كيدية، ومن قام بهذا الفعل يريد تشويه سمعته، مشيراً إلى أن وضعه الاجتماعي جيد، ولديه أبناء يعملون في المجال الصحي والطبي وغير محتاج للسرقة، مطالباً بتكفيله وتبرئته من هذه التهمة الكيدية.

بدورها قررت المحكمة تكفيل المتهم، وتأجيل الدعوة لاستدعاء الشاكي والشهود في القضية لتاريخ 19 مايو المقبل.