قرقاش: حديث عائض القرني عزز ما نعرفه عن قطر

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الاعتذار الجريء للشيخ عائض القرني يعد في غاية الأهمية.
وأشار معاليه إلى أن حديث الشيخ عزّز ما نعرفه عن سياسات الشيخ حمد بن خليفة ودوره.
وقال معاليه، اليوم، في تغريدة عبر "تويتر": "الاعتذار الجريء للشيخ عائض القرني في مقابلته مع الإعلامي عبدالله المديفر في غاية الأهمية، وكما نغلق الباب على مرحلة التشدد وتوظيف الدين لأهداف سياسية، كذلك نغلق الباب على مرحلة تآمر قطر على جيرانها، حديث الشيخ عزّز ما نعرفه عن سياسات الشيخ حمد بن خليفة ودوره".
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وكان القرني اعتذر في مقابلة تلفزيونية قبل يومين قائلاً: "بكل صراحة وشجاعة باسم الصحوة أعتذر للمجتمع عن الأخطاء التي خالفت الكتاب والسنة، وخالفت سماحة الإسلام، وخالفت الدين الوسطي المعتدل الذي نزل رحمة للعالمين".
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