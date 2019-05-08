الامارات | متحرش بمراهقة: لم أستطع مقاومة غواية الشيطان

شكرا لقرائتكم خبر عن متحرش بمراهقة: لم أستطع مقاومة غواية الشيطان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "الشيطان أغواني" مبرر ساقه عامل نظافة مدان بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 15 عاماً حين قبض عليه من قبل شرطة وأحيل إلى النيابة العامة لكنه عاد وأنكر التهمة أمام محكمة الجنايات التي باشرت النظر في القضية خلال عدة جلسات ثم قضت عليه بالحبس عاما ثم الإبعاد.
وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم تواجد في شقة أسرة المجني عليها يوم 30 نوفمبر الماضي في منطقة ديرة بغرض تنظيفها، ثم تحرش بالطفلة أثناء غياب أمها وأفاد بالتحقيقات بأنه لم يستطع مقاومة غواية الشيطان.
وقالت جدة الطفلة إنها كانت ترعى شقيق المجني عليها الرضيع في إحدى الغرف وغابت حوالي 20 دقيقة وحين عادت إلى غرفة المعيشة، فوجئت بالمتهم يغادر الشقة باندفاع تاركاً بابها مفتوحا، فيما كانت الفتاة في حالة صدمة وانزعاج ثم توجهت إلى الحمام لتغسل فمها وجسدها.
لافتة إلى أنها سألتها عما حدث فأخبرتها الطفلة بأنه قام بعمل أشياء سيئة معها، فطلبت منها أن تشرح تفصيلياً وفعلت الفتاة ذلك.
وأضافت أنها سألت العمال الذين كانوا برفقة المتهم عنه، فأخبروه بأنه لن يعود في اليوم ذاته، فأخبرت والدي الفتاة عند عودتهم، واتصل الاب بالشرطة التي قبضت على المتهم خلال ساعات، وتمت إدانته.
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