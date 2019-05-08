الامارات | شاهد.. السيطرة على حريق نشب في سفينة بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. السيطرة على حريق نشب في سفينة بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة من السيطرة على حريق أتى على سفينة "مركب خشبي" محمل بالديزل والسيارات في منطقة ميناء خالد دون وقوع أي إصابات أو وفيات، بسبب سرعة استجابة الفرق الأمنية والأطفاء.

وأكدت إدارة الدفاع لمدني أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات في الساعة 6:44 صباحاً يفيد بوجود حادث حريق على أحد المراكب في ميناء خالد محمل بالديزل، وعلى أثر ذلك تحركت الفرق الأمنية والأطفاء من مركز سمنان والميناء والإدارة لموقع الحادث وتم السيطرة على الحادث في الساعة 7:25 صباحاً.

وأشارت إلى أنه تم السيطرة على الحادث دون وقوع إصابات والتأكد من سلامة طاقمه البالغ 13 شخص من الجنسية الآسيوية، مشيرة إلى أن المركب كان محملا بآلاف الغالونات من الديزل وعدد من السيارات وإطارات للسيارات، ولكن تم السيطرة على الحريق بوقت قياسي ومنع انتشاره، مع وجود خسائر مادية بالمركب، وتم تبريده.