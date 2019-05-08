"سقيا الإمارات" تطلق حملة رمضانية لتوفير مياه الشرب داخل الدولة وخارجها

أطلقت مؤسسة "سقيا الإمارات" تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، حملتها الرمضانية السنوية التي تهدف إلى توفير مياه الشرب في المساجد وخيم الإفطار طوال الشهر الفضيل داخل الدولة وخارجها.

وتأتي الحملة بالشراكة مع "ماي دبي" وبالتعاون مع 14 مؤسسة وجمعية خيرية محلية، وللعام الثاني على التوالي، تمتد حملة "سقيا الإمارات" الرمضانية إلى عدة دول حول العالم بالتعاون مع مؤسسة "محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية".

وقال سعادة سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "سقيا الإمارات" إن المؤسسة "تعمل في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتوفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات التي تعاني من ندرة وتلوث المياه، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية محلياً وعالمياً".

وأشار إلى أن أهداف الحملة الرمضانية لهذا العام تتوافق مع أهداف "عام التسامح" في ترسيخ قيم التسامح والتواصل والتعايش في المجتمع، وتقديم النموذج الإماراتي في التسامح للعالم، لا سيما وأنها تمتد لتشمل 13 دولة حول العالم بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية.

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من جانبه قال محمد عبدالكريم الشامسي المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة "سقيا الإمارات"، إن "الحملة الرمضانية تتضمن إضافة إلى توزيع مياه الشرب، تسليط الضوء على أزمة مياه الشرب حول العالم، وحض أفراد المجتمع على التبرع من أجل توفير مياه الشرب النظيفة للمحتاجين الذين يمضون أوقاتهم بحثاً عن مياه الشرب، بدلاً من استغلالها في الاحتياجات الأساسية مثل التعليم والعمل والاعتناء بالعائلة وتحسين أحوالهم المعيشية".

يذكر أن عدد المستفيدين من مشروعات "سقيا الإمارات" بلغ أكثر من 9 ملايين شخص في 34 دولة حول العالم حتى نهاية 2018.