"أم الإمارات": بمجهود شبابنا سنحافظ على قيمنا الإماراتية ونرسخها من خلال "إفطار القيم الإماراتية"

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، أطلقت المؤسسة الإتحادية للشباب مبادرة "إفطار القيم الإماراتية" في شهر رمضان الكريم.

وتهدف المبادرة للتعريف بالقيم الإماراتية الأصيلة، وتعزيزها وسط المقيمين في دولة الإمارات من مختلف الجاليات، وخلق حوارات فاعلة وبناءة بين أبناء الإمارات والمقيمين فيها، من خلال استضافتهم في البيوت الإماراتية وتناول الإفطار مع العائلات الإماراتية.

ودعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك المواطنين والمواطنات لاستضافة أسر المقيمين على الإفطار في منازلهم لتعزيز أواصر التكافل والترابط المجتمعي بين مختلف فئات المجتمع الإماراتي ومكوّناته.

وأكدت سموها، أن "الأسرة الإماراتية هي الحاضن الأول للتسامح، وأن قيمنا الإماراتية تدعونا للتعارف مع الآخرين والتسامح والانفتاح"، مشيرة إلى أن "موائد زايد الخير لم تفرّق بين الناس حسب دياناتهم أو عرقهم أو جنسيتهم".

وقالت سموها "كل أسرة إماراتية ستكون سفيرة للقيم الإماراتية في رمضان عبر تواصل حقيقي مع الأسر المقيمة معنا"، لافتة إلى أنه "بمجهود شبابنا سنحافظ على قيمنا الإماراتية ونرسخها".

وأطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب منصة الكترونية وحملة رمضانية تقودها مجالس الشباب، لتنفيذ مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك. ويمكن للعائلات الراغبة في المشاركة في المبادرة التسجيل من خلال المنصة.

وتتيح المبادرة لكل عائلة إماراتية فرصة استضافة إفطار القيم الإماراتية في منزلها في يوم من أيام شهر رمضان مبارك وذلك عن طريق التقدّم بطلب استضافة من خلال المنصة.

وتعمل المؤسسة الإتحادية للشباب مع السفارات والمؤسسات العاملة في الدولة على تشجيع المقيمين للمشاركة في المبادرة مع العائلات الإماراتية.

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وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: "نفخر برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للبرنامج الوطني لقيم شباب الإمارات"، مؤكدة أن "سموها مثال وقدوة لشباب الإمارات في التحلي بالقيم والأخلاق الإماراتية الأصيلة المستمدة من روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ولعل أبرز هذه القيم التسامح والتعايش مع الآخرين، وهي المبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات".

وأضافت معاليها أن "المؤسسة الاتحادية للشباب تعمل على إرساء المبادئ والقيم الإماراتية بين شباب الإمارات من خلال مبادرة إفطار القيم الإماراتية التي سيشرف من خلالها شباب الإمارات على استضافة العائلات الإماراتية لأفراد المجتمع من مختلف الجنسيات، وهو ما يعزز الشعور بالمسؤولية لدى شباب الإمارات".

من جانبه، قال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، إن "مبادرة إفطار القيم الإماراتية تعد فرصة ذهبية لكل عائلة إماراتية بهدف نشر القيم"، لافتاً إلى أن "شباب الإمارات خير سفراء للقيم، فهم أبناء زايد الذين ينتهجون نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه".

وأضاف أن "شباب الإمارات يتطلعون دوماً لمستقبل مليء بالنجاح والإنجازات والسمعة الطيبة، مع الحفاظ على قيمهم الإماراتية الأصيلة، فالأخلاق الحسنة هي أساس استمرار نهضة الدولة".

وأوضح أنه "تم تصميم المنصة لتسهل على شعب الإمارات والمقيمين المشاركة في المبادرة"، داعياً جميع الشباب للمشاركة في المبادرة".

يذكر أن البرنامج الوطني لقيم الشباب الإماراتي الذي يحظى برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، هو أحد برامج المؤسسة الاتحادية للشباب، ويتضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى توعية الشباب بالقيم الإماراتية، وتعزيز دورهم في نشرها والتعريف بها وتبنيها، لترسخ قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الشباب الإماراتي والأجيال المقبلة.