"العربية للطيران" تطلق رحلات مباشرة بين الشارقة وتونس

أعلنت العربية للطيران، أول وأكبر ناقلة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق رحلات مباشرة من إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العاصمة التونسية، تونس المدينة بدءاً من يوم 4 يوليو 2019.

وستسيّر الشركة الرحلات المباشرة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الثلاثاء، الخميس والسبت. وستقلع رحلات الذهاب مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي، لتصل إلى مطار تونس قرطاج الدولي في الساعة 19:05 بالتوقيت المحلي. وستقلع رحلات الإياب من مطار تونس قرطاج الدولي في تمام الساعة 20:05 لتصل الى مطار الشارقة الدولي في الساعة 05:05 بالتوقيت المحلي.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يسرنا اضافة تونس الى شبكة وجهات العربية للطيران المتنامية انطلاقا من مطار الشارقة الدولي وتوفير خدمة جديد ذات القيمة المضافة للسفر بين البلدين. تونس دولة غنية بالثقافة وتتميز بجاذبية سياحية كبيرة، ونتطلع قدماً لبدء هذه الرحلات الجديدة والتي بدورها ستعزز من خدمات السفر الجوي بين دولة الامارات العربية المتحدة وتونس".

وتشتهر تونس بشواطئها الذهبية وطقسها المشمس ومرافقها السياحية المميزة، وتقدم لزوارها مزيجاً مذهلاً من الوجهات الجذابة الممتدة من العاصمة تونس إلى أطلال مدينة قرطاج القديمة ومنتجعاتها الساحلية الآسرة.

وتسيير "العربية للطيران" حالياً رحلاتها إلى تونس انطلاقاً من مركز عمليات الشركة في المغرب وذلك عبر رحلات مباشرة تربط الدار البيضاء بالعاصمة التونسية. وتطورت شبكة وجهات "العربية للطيران" لتضم أكثر من 170 وجهة عالمية انطلاقاً مراكز عمليات الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر.