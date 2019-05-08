كريم تجدد التزامها مع بنك الإمارات للطعام في شهر رمضان

تماشياً مع مبادئها في مواصلة خدمة المجتمع، قامت كريم، المنصة الإلكترونية الرائدة في الشق الأوسط، بتوحيد جهودها للعام الثاني على التوالي مع بنك الإمارات للطعام وبلدية دبي لتقديم تبرعات الطعام مجاناً للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة خلال شهر رمضان المبارك.

وتدعو كريم جميع أفراد المجتمع إلى المساهمة بفعالية في هذه القضية النبيلة التي تعكس قيم وروح الشهر الفضيل. يمكن تقديم التبرعات عبر تطبيق كريم من خلال طلب توصيل بواسطة سيارة بنك الطعام وإرسال الطعام إلى المحتاجين. وسيتم تسليم كل الطعام الذي يجمعه الكباتن مجاناً بدون أي رسوم، من الساعة 11 صباحاً ولغاية 5 مساءً، وتوصيله إلى أقرب ثلاجة تابعة لبنك الإمارات للطعام.

وتتوفر سيارات بنك الطعام كخيار للحجز عبر تطبيق كريم إلى جانب خيارات حجز السيارات الاخرى منها الاقتصادية، رجال الأعمال، كريم للأطفال وكريم بوكس وغيرها..

وفي هذا السياق، قالت غيد المكاوي، المدير العام لكريم الإمارات: "لقد ارتبط اسم كريم بمختلف الفعاليات الاجتماعية والبرامج المجتمعية الهادفة. ويسعدنا تقديم المساعدة ومدّ أيادي الخير إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين في هذا الشهر الفضيل. فهذه المبادرة جهد ذكي للحد من الجوع ودعم المحتاجين ويمكن أن تترك أثراً طيباً في حياة الآخرين. ونتطلع إلى مواصلة دعمنا لبنك الإمارات للطعام لنحقق الإفادة لعدد أكبر من المحتاجين في المستقبل".

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كريم هي المنصة الإلكترونية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع خدماتها لتتضمن النقل العام وخدمات التوصيل والدفع. تهدف كريم إلى تبسيط وتحسين حياة الناس وبناء مؤسسة مستدامة تشكل مصدر إلهام للآخرين. تأسست كريم في يوليو 2012 وتعمل في 120 مدينة في 15 بلداً وقد وفرت أكثر من مليون فرصة عمل في المنطقة.