كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظرة على فندق استديو ون الجديد في دبي

افتتح فندق استديو ون مؤخراً أبوابه وسط مدينة دبي للاستديوهات ليوفر تجربة إقامة مريحة بأسعار مقبولة وسط أجواء ملائمة لرواد الأعمال والعائلات على حدٍ سواء.

يحتوي الفندق، الذي تم افتتاحه في 17 أبريل 2019، على مفهوم فريد من نوعه يوفر للضيوف أسرة قابلة للتحويل وأسرّة بطابقين، بالإضافة إلى تقديمه لمفاهيم F&B المعروفة في دبي مثل The Irish Village و Mr Miyagi، بحسب موقع hoteliermiddleeast.

ويضم الفندق 141 غرفة، بما في ذلك غرف استوديو للإقامات الطويلة، والأسرة الطابقية للمسافرين المغامرين، وإمكانية تحويل جميع الغرف إلى غرف مزدوجة. كما تم تجهيز كل طابق بركنٍ للوجبات الجاهزة ومنافذ بيع ذاتية الخدمة وخدمات الغسيل والتنظيف الذاتية.

ولا تقتصر مزايا الفندق على الإقامة المريحة، إذ يضم حوض سباحة جميل يسمح لكم بالاسترخاء تحت أشعة الشمس، وأيضاً صالون جين أند نقولا الشهير، بالإضافة إلى صالة سينما مصغرة لمشاهدة أحدث الأفلام، ونادي رياضي مجهز بكامل الأدوات للحفاظ على لياقتكم البدنية.

كما يحتضن الفندق مساحات مخصصة للاجتماعات والاستراحة للضيوف الذين ينشدون الهدوء أو لقاء أصدقائهم أو التواصل مع عملائهم أو إنجاز بعض الأعمال أو ببساطة الدردشة مع عائلاتهم.

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ويشكّل الفندق وجهة اجتماعية وترفيهية مميزة للنزلاء ولسكان دبي على حدٍ سواء، حيث يحتضن مجموعة مميزة من المطاعم والمراكز الترفيهية في دبي، التي تم افتتاح مطعم LARTE الإيطالي منها الآن.

ويستأثر استديو ون بموقع مميز بين مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، ما يجعله نقطة مثالية لاستكشاف جميع الوجهات في دبي، سواء لخوض تجربة تسوق ممتعة في المدينة، أو قضاء أوقات حافلة بالتشويق في المنتزهات الترفيهية المجاورة.

وبمناسبة الافتتاح، يقدم الفندق عرضاً مجزياً يتيح بموجبه لأصحاب الحجوزات بين 1 مايو و30 يونيو في الغرف التي تبلغ تكلفة الإقامة بها 300 درهم في الليلة الواحدة، الحصول على قسيمة بنفس المبلغ لإنفاقه في إحدى مطاعمه أو وجهاته الترفيهية.