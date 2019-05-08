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بالصور| شرطة ومتطوعون يوزعون وجبات الإفطار في أبوظبي ودبي
خرجت جمعية الهلال الأحمر الإماراتي الخيرية إلى الشوارع لتوزيع وجبات الإفطار على سائقي السيارات قبل آذان المغرب في أول أيام شهر رمضان المبارك.
وشارك مجموعة من متطوعي الهلال الأحمر في أبوظبي ودبي في هذه المبادرة، التي تهدف إلى نشر قيم المحبة والألفة والإخاء في المجتمع، والتخفيف من اندفاع سائقي السيارات الذين يحاولون الوصول إلى منازلهم عند موعد الإفطار.
كما كانت الشرطة حاضرة للمشاركة في توزيع وجبات خفيفة من التمور على السائقين لكسر صيامهم مع حلول موعد الإفطار، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
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