كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل تحتاج دبي إلى تجميد الإيجارات لمدة 3 سنوات؟

مع استمرار تراجع السوق السكنية، زادت إضافة وحدات جديدة من الضغوط على أسعار البيع والإيجار في دبي. وفقا لأوزان ديمير، مدير العمليات والأبحاث في Reidin، في حين انخفضت أسعار المبيعات بنسبة 8 في المائة، وانخفضت أسعار الإيجارات بنسبة 11 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي قطاع الفلل، انخفضت أسعار المبيعات والإيجار بنسبة 8 في المائة و 5 في المائة على التوالي.

ويوضح ديمير: “استمرت عمليات التسليم المتزايدة في التأثير على الأسعار في معظم المواقع في جميع أنحاء دبي حيث أصبح أمام المستثمرين والمستأجرين المزيد من الخيارات. لقد سجلت المناطق التي لديها عمليات تسليم عالية أعلى انخفاض في الأسعار. وفي حين من المتوقع أن يؤدي العرض القادم في سوق دبي العقاري إلى المزيد من الضغط، فإن الانخفاض في الأسعار قد فتح فرصًا جديدة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين والمستأجرين “.

يقول جيفان دي ميلو، خبير إدارة المجتمع الدولي ومحاضر كبير في معهد دبي العقاري: ربما يكون هذا هو أفضل وقت للمستأجرين لرفع مستوى حياتهم. إن انخفاض الإيجارات يفرض ضغوطاً على التدفق النقدي للمستثمرين العقاريين، لكن من الحكمة أن ننظر إلى الاقتصاد بشكل عام، وأسعار العقارات المرتفعة ليست في الحقيقة هي في مصلحة المدينة المتنامية”.

وأضاف ميلو: “الأسعار المعقولة تجذب المشترين، ومع كل ما تقدمه دبي أصبحت المدينة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. ومن أجل الاستدامة طويلة الأجل، تعد نقطة سعر الإيجار المعقولة ضرورية”.

وفي خضم كل هذا، كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخرًا عن أنها تدرس اقتراحًا بتقديم بند يجمد الإيجارات لمدة ثلاث سنوات، بحسب غلف نيوز.

وبينما لا يزال الاقتراح قيد المراجعة مع السلطات، تحدثت Property Weekly إلى مالكي العقارات والمستأجرين ووسطاء العقارات حول وجهات نظرهم بشأنه.

1. يضمن قيمة العائد على الاستثمار

يقول خورام آدم، وهو مالك من باكستان: “إن تجميد الإيجارات لمدة ثلاث سنوات يمكن أن يكون في الواقع لصالح الملاك في سوق تنخفض إيجاراته بسبب المخزون الجديد”. ويمتلك آدم شقة من غرفتي نوم في تيكوم واستوديو في مثلث قرية الجميرا. ويضيف أن تجميد الإيجارات سيتيح لأصحاب العقارات الحصول على عوائد مضمونة لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

ويوافق مالك العقار الآخر، دروف تاكار من الهند، الذي يمتلك استوديوهات متعددة في أبراج بحيرات جميرا، على الإشارة إلى أن التزام المستأجر بالعقار لمدة ثلاث سنوات سيكون مفيدًا لأصحاب العقارات في سوق متقلبة. يقول ثكار: “إذا كان مالك العقار قادرًا على الحصول على سعر ثابت لمدة ثلاث سنوات، فهذا جيد ويؤمن دخله للسنوات الثلاث القادمة”.

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2. يساعد في وضع الميزانية

يقول السيد عباس، الذي يستأجر شقة من غرفة نوم واحدة بالقرب من مطار دبي الدولي، إن تجميد الإيجارات سيساعد في وضع ميزانية طويلة الأجل للمستأجرين. ويقول عباس: “الاتجاه الآن هو البحث عن وحدة مختلفة كل عام للاستفادة من تغييرات السوق. لكن أثناء القيام بذلك، فإننا نخسر أموالًا على الجانبين ونتحمل تكاليف نقل أخرى. وحتى نتمكن من توفير هذه النفقات الإضافية إذا كنا مرتبطين بشقة لمدة ثلاث سنوات. يمكننا أن نضع ميزانية مناسبة”.

3. جيدة للمستأجرين الجدد

يقول الأندونيسي يوان جوس بيتريكس، الذي يستأجر شقة بغرفة نوم واحدة في ند الحمر: “هذه فكرة جيدة. يمكن للمستأجرين الجدد الاستفادة حقًا من التنظيم. من الأهمية بمكان أن يكون هناك قانون يلزم المالك بعدم زيادة الإيجار لمنافعه الخاصة”.

4. حاليا ليست هناك حاجة

يقول راجيف غانيكار: “أعتقد أن السلطات ستدرس التأثير الاقتصادي لتجميد الإيجارات لمدة ثلاث سنوات وربما تحسين العملية – فقط ليتم تنفيذها عندما يطلب السوق. لا أرى حاجة حقيقية لتجميد الإيجارات لمدة ثلاث سنوات على الأقل في الجانب السكني من السوق. في الوقت الحالي، يتفاوض الملاك والمستأجرون بشكل متبادل ويوافقون على حلول مرنة وفريدة من نوعها للربح، لذلك لم تعد هناك حاجة إليها الآن”.

5. يجلب تدفق نقدي ثابت

يدعم سوراج راجيشكار، المدير العام لشركة روكي العقارية، اقتراح عدم الزيادة. يقول راجيشكار: “أعتقد أن هذا قرار ممتاز، وسيكون مفيدًا للجميع. سوف يسمح للعائلات بالعيش في العقار لفترة أطول، ووضع ميزانية لأموالهم وعدم الخوف من زيادة الإيجارات السنوية التي تؤثر بشكل عام على نمط حياتهم. وبالتالي، فهي تجلب الاستقرار والشعور بالانتماء وتزيد من راحة الأشخاص المقيمين في البلاد. كما أنها تساعد أصحاب العقارات لأنها ستجلب لهم التدفق النقدي الثابت وتوفر لهم تكلفة العثور على مستأجر جديد”.