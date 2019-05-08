كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| خلف كواليس أعمال التجديد للمدرج الجنوبي لمطار دبي

قال مسؤول كبير إن إغلاق أحد مدرجات مطار دبي الدولي (DXB) قد زاد من احتمال حدوث خلل روتيني مع تشغيل مدرجين اثنين مما أدى إلى “تحديات خطيرة” في إطار تشغيل مدرج واحدة.

وفي حديث خاص لصحيفة غلف نيوز حول العمليات التي تجري وراء الكواليس لمطارات دبي خلال التجديد الذي استمر 45 يومًا للممر الجنوبي الذي بدأ في 16 أبريل قال داميان إلاكوت نائب رئيس مركز مراقبة عمليات المطار (AOCC) إنه يستعد للسيناريوهات المحتملة منذ عامين، مع استمرار المركز في DXB بمراقبة العمليات في دبي ورلد سنترال (DWC) التي اتخذت جزءًا كبيرًا من عبء العمل.

ويشتمل برنامج التجديد، الذي يُعرف باسم إعادة تأهيل المدرج الجنوبي (SRR)، على إعادة تركيب واستبدال الإضاءة الأرضية للمطارات ودعم البنية التحتية بشكل كامل. ويتم استخدام ما يقرب من 60.000 طن من الإسفلت و 8000 متر مكعب من الخرسانة لتعزيز وإعادة بناء الممر الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومتر والممرات المجاورة. ويجري تركيب حوالي 800 كيلومتر من الكابلات الأولية واستبدال أكثر من 5500 مصباح مدرج بتقنية أكثر حداثة وصديقة للبيئة.

ويعني كل هذا العمل انخفاضًا بنسبة 32 في المائة في حركة الطائرات البالغ عددها 1200 في DXB، مما أدى بدوره إلى زيادة بنسبة 750 في المائة في حركة الطائرات في DWC.

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وأسفرت العمليات الجديدة عن تحريك أكثر من 2000 من موظفي مطارات دبي والشركاء في الخدمة لإدارة الجو، والمطارات، ومناولة الأمتعة وغيرها من المسؤوليات في DWC.