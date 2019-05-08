«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام طاجيكستان

دبي (وام) تسلم السفير عبدالرحمن غانم المطيوعي مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي البراءة القنصلية لإلهام عبدالرحمن القنصل العام لجمهورية طاجيكستان في دبي والمناطق الشمالية وذلك بمقر مكتب الوزارة في دبي، ورحب بالقنصل العام الطاجيكستاني بمناسبة تعيينه، مشيداً بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط البلدين الصديقين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

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