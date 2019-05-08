19.2 مليار درهم إعانات مالية لتعزيز التماسك الأسري والمجتمعي في الدولة

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة الإعانات المالية التي قدمتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في جميع إمارات الدولة 19.2 مليار درهم خلال العام 2018 في خطوة تعكس استمرار حرص الدولة على تقديم الدعم للمواطنين وذلك لتعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.

وشكلت قيمة الإعانات المقدمة نحو 5% من إجمالي مصروفات مالية الحكومة لدولة الإمارات البالغة 389.3 مليار درهم خلال العام الماضي وذلك بحسب الإحصائيات التي تصدرها وزارة المالية، وبالإضافة إلى الدعم النقدي المباشر فإن الدعم الذي تقدمه الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية يشمل الإعانات الاجتماعية ودعم الأسعار إضافة إلى التحويلات للكيانات المرتبطة بالحكومة، كما يشمل الدعم الخدمات المقدمة للعديد من شرائح المجتمع ومن ضمنهم أصحاب الهمم والمسنين والرعاية الاجتماعية ومنح الزواج بجانب الخدمات الأخرى الموجهة للأسرة بشكل عام.

وتتضمن «رؤية الإمارات 2021» مؤشرات خاصة بالتلاحم المجتمعي والتي يجري من خلالها قياس تمتع أبناء المجتمع بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية، والتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية بين كافة مكونات المجتمع في الدولة.

وتستهدف الأجندة الوطنية المحافظة على مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع وتحافظ على ثقافة الإمارات وتراثها وتقاليدها وتعزز من تلاحمها المجتمعي والأسري.

وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة المالية تواصل ارتفاع وتيرة جهود الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في تقديم الإعانات خلال العام 2018، حيث بلغت قيمتها 3.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام ثم ارتفعت إلى 7.55 مليار درهم خلال الربع الثاني.

وعلى مستوى الربع الثالث من العام ذاته فقد بلغت قيمة الإعانات المقدمة 3.1 مليار درهم، في حين وصلت إلى نحو 5.32 مليار درهم خلال الربع الأخير من العام.