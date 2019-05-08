مواصلة التحضيرات لـ«انتخابات الاتحادي 2019»

دبي (الاتحاد)

تواصل اللجنة الوطنية للانتخابات اجتماعاتها التحضيرية للوقوف على الاستعدادات الخاصة بتنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة اجتماعها الثالث في دبي برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات.

وتأتي خطط العمل وتجهيز فرق العمل والإجراءات الفنية والتقنية الرئيسة في إدارة العملية الانتخابية على رأس سلم نقاشات اللجنة، بما يسهم في تحقيق الكفاءة العالية في التحضير للانتخابات المقبلة.

كما استعرضت اللجنة العديد من الدراسات والتقارير المتعلقة بتجهيز المراكز الانتخابية، واطلعت على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالعمل على تجهيز مقار لجان الإمارات في مختلف إمارات الدولة، كما ناقشت تعاقدات اللجان الفرعية ضمن تحضيراتها المسبقة للانتخابات المقبلة، وذلك بهدف تعزيز المشاركة في العملية الانتخابية.

وقال معالي العويس: إن اللجنة وهي تستعد لإدارة الانتخابات للمرة الرابعة في الدولة وضعت في اعتبارها الوصول إلى أفضل المعايير والإجراءات التنظيمية التي تليق بمكانة العملية الانتخابية، والتي تمكن اللجنة من تعزيز أدائها في تنفيذ مهامها بكل كفاءة واقتدار في إدارة المشهد الانتخابي، مؤكداً أن اللجنة ستعمل على تنظيم العملية الانتخابية بالشكل الذي يواكب رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز المشاركة السياسية وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي.

وأضاف معاليه: «توالي النجاحات ومواصلة الإنجازات خلال الانتخابات السابقة دليل على نجاح نهج الدولة في العمل وفق منهج متدرج يتناسب مع خصوصية المجتمع ترجمة لبرنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005».