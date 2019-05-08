الإمارات «عضو مراقب» في البرلمان الأفريقي

أبوظبي (الاتحاد) أقر البرلمان الأفريقي بالإجماع خلال افتتاح الدورة البرلمانية الخامسة في جنوب أفريقيا، أمس، بحضور معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ضيفة شرف حفل الافتتاح، إعطاء الإمارات متمثلة بالمجلس الوطني الاتحادي صفة عضو مراقب في البرلمان الأفريقي، ما يعكس عمق الصداقة والتعاون والتضامن الحقيقي والتاريخي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين بلدان القارة الأفريقية، وإنجازاً كبيراً يحسب لدور الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في التواصل مع البرلمان الأفريقي ومختلف برلمانات العالم. وأشاد معالي روجر نكودو دانع، رئيس البرلمان الأفريقي، بالدور المهم الذي يلعبه المجلس الوطني الاتحادي لتحقيق التواصل المستمر مع القارة الأفريقية من خلال الدعم المستمر والزيارات المتبادلة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز علاقات التعاون المشتركة مع القارة الأفريقية.

ومن جهتها، قالت معالي الدكتورة أمل القبيسي في كلمتها: «إنه لشرف وامتياز أن تتم دعوتي كضيف شرف لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها في افتتاح الدورة العادية الثانية للبرلمان الأفريقي من الفصل التشريعي الخامس للبرلمان الذي يمثل في عضويته 55 دولة»، مشيرة إلى أهمية الجلسة التي تأتي بعد فترة وجيزة من احتفال جنوب أفريقيا بيوم الحرية، وهو تذكير دائم بالكفاح التاريخي لأفريقيا وانتصارها وإنجازها الكبير.

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