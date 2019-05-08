الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك

إمارات الدولة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بقصر الزاهر مساء أمس، كبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا للسلام على سموهما، وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

فقد تلقى صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ ووجهاء وأعيان وأبناء القبائل، حيث بادلهما سموهما التهاني بشهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان، وأن ينشر بين جنباتها المحبة والتآزر بين مختلف شرائح ومكونات المجتمع.

وتبادل سموهما التهاني والتبريكات مع مدير ونواب وعمداء الكليات في جامعة عجمان ورجال الاقتصاد والأعمال وأصحاب المراكز التجارية والتسويقية في الإمارة وجموع المهنئين من المواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وحمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وطارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة و كبار المسؤولين.

الفجيرة

وفي الفجيرة، استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي.

فقد تقبل سموه التهاني بالشهر الفضيل من كبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والأعيان والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو حاكم الفجيرة بموفور الصحة والسعادة وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد، وكبار المسؤولين في الفجيرة.

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أم القيوين

وفي أم القيوين، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، وكبار الضباط العاملين بشرطة أم القيوين وضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وضباط إدارة الدفاع المدني بأم القيوين الذين قدموا تهاني شهر رمضان المبارك، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ورؤساء ومديري الشركات والمؤسسات والبنوك وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يمن على سموه بموفور الصحة والسعادة.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، وعدد من الشيوخ، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري بأم القيوين، وعدد من المسؤولين.

رأس الخيمة

وفي رأس الخيمة، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في مجلس الضيافة بخزام أمس، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال وأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

كما تقبل سموه وولي عهده التهاني بهذه المناسبة المباركة من وفد دائرة التنمية الاقتصادية، برئاسة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، ووفد مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، ووفد دائرة جمارك رأس الخيمة برئاسة الدكتور محمد عبدالله المحرزي مدير عام جمارك رأس الخيمة، ووفد دائرة الآثار والمتاحف، برئاسة أحمد عبيد الطنيجي مدير عام الدائرة.

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهنئة من كبار ضباط الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية برئاسة اللواء سلطان يوسف النعيمي المدير التنفيذي للإدارة العامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.