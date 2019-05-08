حاكم الشارقة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان مريم السويدي

الشارقة (الاتحاد)

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعد صلاة العشاء، صلاة الجنازة في مسجد الملك فيصل بالشارقة، على روح المغفور لها بإذن الله تعالى، الشيخة مريم بنت سالم السويدي، والتي وافتها المنية يوم أمس.

وأدى صلاة الجنازة إلى جانب سموه، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

كما أدى الصلاة على الفقيدة، كل من الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدوائر المحلية، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري.

ثم توجه صاحب السمو حاكم الشارقة والشيوخ إلى مقبرة الجبيل ليوارى جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير.

ويتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التعازي في الفقيدة اليوم وغداً بعد صلاة العشاء في منزل المغفور له الشيخ حميد بن محمد القاسمي الكائن في منطقة الياش بمدينة الشارقة.

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور لها بإذن الله تعالى، الشيخة مريم بنت سالم السويدي، والتي وافتها المنية يوم أمس.

وتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى أهل وذوي الفقيدة، وعموم آلِ القواسم الكرام سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأقيمت صلاة الجنازة على روح الفقيدة أمس، بعد صلاة العشاء في مسجد الملك فيصل بمدينة الشارقة، ثم ووري جثمانها الثرى في مقبرة «الجبيل».

كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام، ابتداءً من يوم أمس، وتتقبل التعازي للرجال والنساء في منزل المغفور له الشيخ حميد بن محمد القاسمي الكائن في منطقة الياش بالشارقة، بدءاً من يوم أمس ولمدة ثلاثة أيام.