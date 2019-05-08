عمار النعيمي: عمل الخير فلسفة وممارسة في المجتمع الإماراتي

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، أهمية ومكانة العطاء الخيري والإنساني على أرض دولة «زايد الخير»، والذي يمثل فلسفة وممارسة في المجتمع الإماراتي بكل فئاته، مشيراً إلى أن مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تنتهج في مسيرة عملها الخيري والإنساني نهج القيادة، والذي أرسى مبادئه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وسار على نهجه وقيمه الثابتة خلفه قائد مسيرة الوطن، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء المؤسسة بديوان الحاكم، ووجه سموه بضرورة التنسيق مع الجهات الخيرية الأخرى، والدوائر والمؤسسات والهيئات في إمارة عجمان للتخفيف عن الأسر المتعففة.

وأثنى سموه على جهود أسرة مؤسسة حميد بن راشد الخيرية والمشاريع والتطبيقات التي نفذتها لدعم الأسر المعوزة والمستحقة، والتي ساهمت في دعم مسيرة العمل الخيري والإنساني في إمارة عجمان، وما تقوم به المؤسسة من مبادرات خلال «عام التسامح» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وطالب رئيس المجلس بضرورة إعداد عرض تقييمي حول منجزات المؤسسة منذ تأسيسها وحتى الآن لعرضه على صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والاستفادة من توجيهاته، ووضع خطة استراتيجية لتطوير محاور المؤسسة، إلى جانب وضع سياساتها الخاصة بالدعم والمساعدات وإسعاد المجتمع.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، والدكتور عبدالله محمد الأنصاري، وحمد عبدالله تريم الشامسي، وأحمد إبراهيم الشامسي، والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وعدد من موظفي المؤسسة.

واستعرضت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي موضوعات في الشأن الخيري، ومخططات المساكن الخاصة بالعائلات المتعففة وغير القادرة على بناء مسكن، واعتمد رئيس المجلس التصميم المقترح، وبميزانية تقدر بـ10 ملايين درهم وأهم شروط استحقاق السكن، ووافق المجلس على تمويل البنايات الوقفية بقيمة 50 مليون درهم من مصرف عجمان، وقرر تحويل مكتبة مسجد الشيخ راشد بن حميد إلى مركز حميد بن راشد لخدمة القرآن، وناقش المجلس موضوع الدعم الصحي، ووجه بمساعدة الحالات الصحية والتحقق من الاحتياج الفعلي للعلاج، وعرضت الشيخة عزة المشاريع التي ستنفذها المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك.