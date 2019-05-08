ولي عهد الفجيرة يعزي في وفاة نعيم مرعشلي

الفجيرة (وام) قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يرافقه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، واجب العزاء في وفاة نعيم جوزيف مرعشلي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في فندق النوفوتيل بإمارة الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد.

حضر واجب العزاء، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وسالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي العهد وعدد من مسؤولي إمارة الفجيرة.

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