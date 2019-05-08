الإمارات وأوزبكستان تنظمان ورشاً مشتركة لتحديث العمل الحكومي

دبي (الاتحاد)

عقدت فرق العمل المشتركة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان سلسلة من الاجتماعات وورش العمل المشتركة لمناقشة 17 مجالاً للشراكة في تحديث وتطوير العمل الحكومي، وذلك في إطار زيارة رسمية لوفد حكومي أوزبكي إلى دولة الإمارات بهدف تفعيل الشراكة الاستراتيجية في تبادل المعارف والتجارب الناجحة وبناء وتطوير القيادات والقدرات البشرية، وتبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي.

وضمن محور «الخطة الوطنية الاستراتيجية» عرضت مريم الحمادي، مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، سبل تطوير الخطة الوطنية الشاملة لأوزبكستان خلال الفترة المقبلة بحيث تحدد مسار الدولة وصولاً إلى 2030، والأولويات ومؤشرات الأداء الرئيسة الوطنية، وتعتمد الخطة على معايير ومؤشرات محددة على المستوى الوطني، بما يضمن قياس مستوى التقدم في التنفيذ وتحقيق أهداف البرامج والمشاريع.

وتناولت هدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أهمية تأسيس مسرعات حكومية في أوزبكستان، لتسريع وتيرة العمل الحكومي في إيجاد حلول للتحديات ذات الأولوية لتحقيق أهداف كبرى خلال مئة يوم ضمن محور «المسرعات الحكومية»، إضافة إلى إعداد موقع المسرعات وتصميمها، وتدريب الكفاءات وإعدادهم لقيادة فرق المسرعات، وتحديد التحديات ذات الأولوية، وإطلاق المجموعة الأولى من المسرعات في المائة يوم الأولى.

وفي محور «برنامج القيادات» تناول الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكوميّة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، تطوير وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل القيادات الشابة وبناء الكفاءات الوطنية في المؤسسات الحكومية الأوزبكية، وإطلاق ورش عمل تخصصية ضمن برامج القيادات، وتطرق إلى تنظيم زيارات معرفية إلى دولة الإمارات بهدف تعزيز بناء القدرات الحكومية.