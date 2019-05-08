30 خبير اتصال في زيارة لمؤسسات إعلامية وحكومية في واشنطن

واشنطن (وام)

نظم مكتب الاتصال لحكومة الإمارات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء زيارة إلى عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والدولية في الولايات المتحدة الأميركية، بجانب المشاركة في المؤتمر الوطني للاتصال الاستراتيجي، وذلك ضمن خطة المكتب لتطوير منظومة الاتصال الحكومي الاتحادية بشكل مستمر، وبناء كوادر وطنية متخصصة ومؤهلة.

وشارك 30 من خبراء الاتصال الحكومي من الجهات الاتحادية والمحلية في الزيارة الدولية التي تم تنظيمها للاطلاع على أحدث التوجهات وأفضل الممارسات المتبعة في مجال التخطيط الاستراتيجي للاتصال الحكومي والتواصل الاجتماعي والإعلامي.

وأكدت خديجة حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمكتب الاتصال لحكومة الإمارات، أن الزيارة تستهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الاتصال الحكومي، ومواكبة التوجهات الحديثة والاحتكاك المباشر مع المتخصصين والمؤثرين في مجالات التخطيط والاتصال الاجتماعي.

وتضمن برنامج الزيارة عدداً من الجهات الحكومية الأميركية، منها وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأميركية، إضافة إلى سفارة دولة الإمارات في واشنطن، حيث التقى فيه المشاركون عدداً من القيادات وأصحاب القرار للاطلاع على آليات عمل هذه المؤسسات وتأثيرها في المجتمع والرأي العام، إلى جانب الآليات والأدوات المستخدمة في المجال الاتصالي والإعلامي.

وخلال زيارة وزارة الخارجية الأميركية، تم التعرف على سياسة الاتصال الخارجية للحكومة الأميركية، وأهم ملامحها وأهدافها، ومهام المتحدثين الرسميين في الوزارة وآليات عملهم ودعمهم اتصالياً، إضافة إلى دور الاتصال الحكومي في دعم أهداف الوزارة ومنظومة عمله.

والتقى الخبراء خلال زيارتهم مقر وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» بممثلين من الوزارة للتعرف على السياسات الاتصالية لوزارة الدفاع.