حمدان بن محمد يعتمد تشكيل «أمناء أكاديمية دبي للمستقبل»

دبي (وام)

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، تشكيل مجلس أمناء أكاديمية دبي للمستقبل، برئاسة معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة.

ويضم مجلس الأمناء كلاً من معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وعبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ورونالدو مشحور، الشريك المؤسس لـ«سوق دوت كوم»، نائب رئيس «أمازون» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور جوزيف عون، رئيس جامعة نورث إسترن في بوسطن، والدكتور سباستيان ثرون، مؤسّس شركة «أوداسيتي»، البروفيسور في جامعة ستانفورد.

كما يضم المجلس توم فلتشر وهو دبلوماسي سابق ومؤلف، وعمر غباش وهو سفير سابق وكاتب، والدكتورة خولة الكعبي الرئيس التنفيذي للابتكار الأستاذ المساعد في جامعة الإمارات، وفادي غندور مؤسس «أرامكس» رئيس مجلس إدارة «ومضة كابيتال»، والدكتور يسار جرار مستشار في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

وسيشرف مجلس أمناء أكاديمية دبي المستقبل -إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل- على إطلاق وتنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة إلى نشر المعرفة وتزويد الأجيال القادمة من قادة المستقبل بالأدوات اللازمة لمواكبة تغيرات العصر، إضافة إلى تقييم ودراسة الحلول المبتكرة والفعالة لمختلف التحديات الحالية والقادمة وتصميم مستقبل القطاعات الحيوية في دبي ودولة الإمارات والمنطقة.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، أهمية تطوير منظومة أكاديمية مبتكرة تعزز من قدرات الشباب، وتركز على قطاعات العلوم والتكنولوجيا المستقبلية، وتزودهم بالمهارات اللازمة لمواكبة تطورات المستقبل.