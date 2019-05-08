«الهلال الأحمر» و«الاتحاد للطيران» توقعان اتفاقية للتعاون الإنساني

أبوظبي (وام)

وقعت هيئة الهلال الأحمر وشركة الاتحاد للطيران اتفاقية للتعاون الإنساني والمجتمعي، وذلك في مقر الهيئة، وحددت بنود الاتفاقية أطر التعاون وآليات التنسيق بين الجانبين بما يعزز فرص التقدم في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات حول المسؤولية المجتمعية، وخدمة القضايا الإنسانية والمبادرات التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر محلياً وخارجياً، إلى جانب تعزيز قدرات الهيئة لوجستياً من خلال مساهمة الشركة في تقديم التسهيلات للهيئة فيما يخص نقل المساعدات والمواد الإغاثية إلى خارج الدولة.

وقع الاتفاقية من جانب هيئة الهلال الأحمر، حمود عبدالله الجنيبي نائب الأمين العام للتسويق وجمع التبرعات، فيما وقعها من جانب الاتحاد للطيران، خالد غيث المحيربي الرئيس الفخري للاستراتيجية والمسؤولية المجتمعية بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين. وتناولت الاتفاقية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات العمل التطوعي وتنظيم دورات تدريبية في هذا الصدد لموظفي الشركة، إضافة إلى مساهمة الشركة في حشد الدعم لبرامج الهيئة ومشاريعها من خلال الترويج لها عبر مواقعها الإلكترونية الداخلية، ودعم مشروع حفظ النعمة التابع لهيئة الهلال الأحمر بالمواد الغذائية والعينية من كساء وأثاث وغيرها.

وأشاد حمود الجنيبي بجهود شركة الاتحاد للطيران الإنسانية والمجتمعية، مؤكدا أن الشركة شريك أساسي للهيئة في تحقيق تطلعاتها الإنسانية والتنموية في الداخل والخارج.

وقال: إن الهيئة تولي اهتماما كبيراً لعملية تعزيز الشراكة مع الهيئات والمؤسسات في الدولة من أجل مستقبل أفضل للعمل الإنساني وحياة كريمة للمستهدفين من أنشطة الهيئة على الصعيدين المحلي والخارجي. وأضاف: إن الهيئة خطت خطوات كبيرة في هذا الصدد إيماناً منها بضرورة توحيد الجهود الخيرة في الدولة لتوفير حماية أكبر وحياة آمنة للفئات التي تعاني من وطأة الظروف.

وشدد الجنيبي على أن مبادرة شركة الاتحاد للطيران تأتي في إطار الدور المتعاظم التي تضطلع به مؤسسات الدولة الاقتصادية في دعم ومساندة قضايا الشعوب الإنسانية ودرء المخاطر الناجمة عن الكوارث والأزمات عن الفئات الأشد ضعفاً.

وذكر أن شفافية الهيئة ومصداقيتها في العمل والحركة عززت مكانتها لدى الداعمين والمانحين، وساهمت في تأصيل مفاهيم التنسيق والتعاون مع شركائها في الحقل الإنساني، مؤكداً أن الهيئة لن تدخر جهداً في إنزال بنود المذكرة إلى أرض الواقع، وتفعيل نصوصها لاستقطاب المزيد من الدعم والمساندة وحشد التأييد لأنشطة ومشاريع الهيئة الخيرية والتنموية المنتشرة في العديد من دول العالم.

من جهته، أعرب خالد غيث المحيربي عن تقدير شركة الاتحاد للطيران للدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حول العالم.

وقال: إن الشركة بصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات فإنها تولي التزاما كبيراً تجاه المحتاجين والمجتمعات المعدمة، وغيرها من المبادرات التي تطلقها الهلال الأحمر.

وأضاف: أنه من دواعي سرورنا أن نتمكن سوياً ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية من تعزيز آفاق التعاون وتنفيذ المبادرات الخيرية والإنسانية المختلفة داخل الدولة وفي الخارج لنمد معاً يد العون للجميع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وتحقيقاً لتطلعات الشركة وموظفيها في خدمة القضايا الإنسانية الحيوية.