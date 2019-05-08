تكثيف الوعي باحتياجات أصحاب الهمم في ضاحية مغيدر بالشارقة

الشارقة (الاتحاد) أكد الدكتور أحمد العمران، رئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم استشاري أول بالمجلس التنفيذي لحكومة دبي، ضرورة تكثيف الوعي بشأن احتياجات «أصحاب الهمم»، وتسليط الضوء على تحديات الشباب وأدوارهم، لاسيما في تحدي الإعاقة والاستفادة من الفرص الحالية لتعزيز الطاقات والنجاح.

جاء ذلك خلال اللقاء التاسع من مبادرة «جلسات المعرفة» في دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة في مجلس ضاحية مغيدر بمدينة الشارقة، بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وعبد الرحمن كامل الشامسي رئيس مجلس ضاحية مغيدر، وأعضاء مجلس الضاحية.

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