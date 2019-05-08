«الإمارات للفضاء» تبدأ تلقي طلبات المنح الدراسية يونيو المقبل

ناصر الجابري (أبوظبي)

تبدأ وكالة الإمارات للفضاء في يونيو المقبل تلقي طلبات الطلبة الراغبين في الحصول على المنح الدراسية داخل وخارج الدولة ضمن التخصصات المرتبطة بعلوم الفضاء في عدد من الدول والجامعات.

وأكدت الوكالة، أنه يتم اختيار الطلبة وفقاً لعدة معايير تتمثل في أن يكون الطالب من مواطني الدولة، وحديث التخرج وذلك بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها شريطة ألا يكون قد مضى على حصولهم على هذه الشهادة مدة تزيد على سنتين، وحصول المتقدم على نسبة 90% في المائة أو أعلى في مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها في الشهادات الدولية الأخرى، إضافة إلى اجتياز المتقدم اختبار اللغة الإنجليزية «آيلتس» بمعدل 6 أو ما يعادله.

وأوضحت الوكالة أنها تقدم المنح الدراسية في مجموعة من التخصصات المتنوعة في العلوم والهندسة، حيث تشمل هندسة علوم الفضاء والهندسة الإلكترونية والهندسة الكيميائية والهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران وهندسة الاتصالات، كما تشمل برامج علوم الحاسوب وعلم الفيزياء وعلم الرياضيات وعلم قانون وسياسة الفضاء، وذلك لبرامج البكالوريوس أو الماجستير.

وأشارت إلى أن البعثات الخارجية تشمل دراسة التخصصات المطلوبة في قطاع الفضاء بعدد من الجامعات العالمية المعتمدة في البلدان الموصى بها وتشمل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة واليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وروسيا وكندا وأستراليا، حيث يتم استقطاب واختيار وابتعاث ومتابعة الطلبة أكاديمياً، وتقديم المنح الدراسية والمكافآت المالية للطالب وفقاً للعقد المبرم معه.

ولفتت إلى أنها تقوم برعاية عدد من الطلبة المتميزين خلال المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا عبر تخصيص مكافأة شهرية في إحدى الجامعات الموصي بها داخل الدولة، وتشمل جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا وجامعة خليفة وجامعة زايد وجامعة أبوظبي وجامعة السوربون وجامعة نيويورك أبوظبي والجامعة الأميركية بالشارقة، إضافة إلى الجامعة الأميركية برأس الخيمة.

وبينت الوكالة، أن طريقة تقديم طلب الالتحاق بالبرامج الدراسية ستوضح من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة، حيث تم تخصيص نافذة إلكترونية لاستعراض أهم التخصصات المطلوبة في قطاع الفضاء ونبذة عامة عن برامج التعليم التي يتم توفيرها حالياً وستستمر فترة تلقي الطلبات لمدة شهر للبرامج الداخلية والخارجية الدراسية.

وأكدت الوكالة أنها تعمل وفق استراتيجية متكاملة، حيث تعمل على تشجيع وتحفيز واستقطاب وتطوير مواطني الدولة للعمل في مجال القطاع الفضائي، وذلك توافقاً مع الأهداف الاستراتيجية لتحقيق الرؤية الحكومية، من خلال رعاية المواهب الناشئة وتطوير مهارات الطلبة والمعلمين وتنميتهم في مجال العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات ونشر أهمية قطاع الفضاء ومردوده الإيجابي على مختلف القطاعات.