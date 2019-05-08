الامارات | شرطة الشارقة تبسّط المعاملات المرورية بـ «سهل»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تبسّط المعاملات المرورية بـ «سهل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، بمقر مركز خدمات المرور والترخيص، جهاز «سهل»، الذي يقدم إضافة نوعية للخدمات المقدمة للمتعاملين، وتبسيط عملية إنجاز معاملاتهم المرورية بسهولة، وفي فترة زمنية وجيزة، وذلك بحضور مدير عام العمليات المركزية، العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور.

وأفاد نائب مدير عام العمليات المركزية مدير مركز خدمات المرور والترخيص، العقيد الدكتور علي بالزود، بأن العمل بـ«سهل»، الذي يوفر الجهد، وينجز التعاملات في وقت لا يتعدى الدقيقتين، يأتي انطلاقاً من حرص شرطة الشارقة على تعزيز جودة الحياة، وتحقيق السعادة للمتعاملين. وأشار إلى توافر 15 جهاز «سهل» بمراكز الشرطة، منها ثلاثة أجهزة بمركز خدمات المرور والترخيص، و12 جهازاً موزعاً على بقية مراكز الشرطة الشاملة بالإمارة، ويوفر الجهاز مجموعة من الخدمات الأساسية لمالكي المركبات، مثل دفع المخالفات المرورية، وتجديد جميع ملكيات المركبات الصادرة عن إدارات المرور بالدولة، وتجديد الأرقام المحجوزة، ويتم إنجاز تلك المعاملات عن طريق استخدام بطاقة الهوية الوطنية، والبطاقة الائتمانية.