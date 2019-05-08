الامارات | «الوطنية للانتخابات» تناقش الإجراءات الفنية للعملية الانتخابية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تناقش الإجراءات الفنية للعملية الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت اللجنة الوطنية للانتخابات اجتماعاً في دبي، برئاسة عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، للوقوف على الاستعدادات الخاصة بتنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

يأتي الاجتماع لمناقشة خطط العمل، وتجهيز فرق العمل، والإجراءات الفنية والتقنية الرئيسة في إدارة العملية الانتخابية، بما يسهم في تحقيق الكفاءة العالية في التحضير للانتخابات المقبلة.

واستعرضت اللجنة العديد من الدراسات والتقارير المتعلقة بتجهيز المراكز الانتخابية، واطلعت على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالعمل على تجهيز مقار لجان الإمارات في مختلف إمارات الدولة. كما ناقشت تعاقدات اللجان الفرعية ضمن تحضيراتها المسبقة للانتخابات المقبلة، بهدف تعزيز المشاركة في العملية الانتخابية.

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وجرى خلال الاجتماع استعراض تقرير لجنة الأنظمة الذكية بخصوص آليات وطرق التصويت في المراكز الانتخابية. كما بحثت اللجنة أيضاً مستجدات تجهيز الخطط الإعلامية والتسويقية، وقائمة المتحدثين الرسميين للجنة، لضمان تحقيق التواصل الفاعل مع أفراد المجتمع الإماراتي، وتوفير كل المعلومات والإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية للجميع، وعبر كل قنوات الاتصال المؤثرة.

وقال العويس إن اللجنة وضعت في اعتبارها الوصول إلى أفضل المعايير والإجراءات التنظيمية التي تليق بمكانة العملية الانتخابية، التي تمكن اللجنة من تعزيز أدائها في تنفيذ مهامها بكل كفاءة واقتدار في إدارة المشهد الانتخابي.

وأكد أن اللجنة ستعمل على تنظيم العملية الانتخابية بشكل يواكب رؤية القيادة الهادفة إلى تعزيز المشاركة السياسية وتفعيل دور المجلس.