الامارات | شاب يسلب امرأة 50 ألف درهم برسالة «واتس أب»

شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يسلب امرأة 50 ألف درهم برسالة «واتس أب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الاستئناف في أبوظبي، أمس، في قضية شاب يحمل جنسية دولة آسيوية، متهم بممارسة نشاط إجرامي، للاحتيال على الأفراد، من خلال إرسال رسائل إلكترونية عبر خدمة «واتس أب»، تفيد بفوزهم بجائزة مالية بقيمة 200 ألف درهم، والاحتيال على الأفراد والاستيلاء على أموالهم، وحددت المحكمة يوم 14 من الشهر الجاري، موعداً للنطق بالحكم في القضية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى القضاء، بعد ورود بلاغ إلى الجهات المعنية، يفيد بتعرض امرأة لواقعة احتيال، نتج عنها سرقة مبلغ 50 ألف درهم من حسابها المصرفي، وذلك بعد أن أرسل إليها المتهم، رسالة عبر رقمها على تطبيق «الواتس أب» يدعي لها، خلاف الحقيقة، بأنه يعمل موظفاً لدى أحد كبار متاجر البيع المحلية، وأن المتجر أجرى سحوبات على جوائز نقدية، أسفرت عن فوزها بجائزة قدرها 200 ألف درهم.

بعد ذلك طلب المتهم من المرأة تزويده بأرقام بطاقتها المصرفية، لمطابقتها بحسب ادعائه مع سجل البطاقة التي أجرت عمليات الشراء من المتجر، الأمر الذي أدى إلى خداعها، وحملها على الإفصاح عن رقم حسابها، ورقم بطاقة الائتمان الخاصة بها، ليشرع المتهم في ارتكاب جريمته، وتحويل مبالغ من حساب المجني عليها إلى حسابات أخرى.

وبسؤال المتهم عن التهم المنسوبة إليه أنكرها، ملتمساً من هيئة المحكمة استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة في حقه. وقرر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم.