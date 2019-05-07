ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخة مريم بنت سالم السويدي

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة مريم بنت سالم السويدي والتي وافتها المنية اليوم الثلاثاء.
فيما يلي نص البيان:
"بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم.
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة مريم بنت سالم السويدي والتي وافتها المنية اليوم الثلاثاء 2 رمضان 1440 هجرية 7 مايو 2019 ميلادية.
ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى أهل وذوي الفقيدة وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".
وتقام صلاة الجنازة على روح الفقيدة اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 بعد صلاة العشاء في مسجد الملك فيصل بمدينة الشارقة ثم يوارى جثمانها الثرى في مقبرة "الجبيل".
وتقبل التعازي للرجال والنساء في منزل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حميد بن محمد القاسمي الكائن في منطقة الياش بالشارقة بدءاً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام.
كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام ابتداءً من اليوم الثلاثاء.
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