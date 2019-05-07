محمد بن راشد يستقبل جموع المهنئين بشهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم الثلاثاء، جموع المهنئين بالشهر الفضيل.

فقد تقبل سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، التهاني بهذه المناسبة المباركة من رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية وقيادات الصف الثاني في هذه الدوائر والقيادات الشرطية والأمنية الذين تمنوا لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي دوام الصحة والسعادة ولدولتنا العزيزة اضطراد التقدم والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية العامرة، داعين الله العلي القدير أن يديمها من نعمة ويحفظها من زوال.

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