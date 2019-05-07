قرقاش: مرافعة متميزة لفريق الإمارات القانوني فندوا فيها الادعاءات القطرية

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن المرافعة المتميزة للفريق القانوني لدولة الإمارات فندت الادعاءات القطرية.

وقال معاليه، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "اليوم، شهدت محكمة العدل الدولية مرافعة متميزة للفريق القانوني لدولة الإمارات فندوا فيها الادعاءات القطرية وبرز بشكل مهم حجب الأمن القطري للموقع الإلكتروني الذي يستخدمه المواطن القطري للحصول على إذن دخول للإمارات، توجه قطر القانوني يتفكك ويرتد على الدوحة".

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وأضاف معاليه "لم تسع الإمارات إلى رفع القضايا في المنظمات والمحاكم الدولية. للأسف، هذا ما قامت به قطر في تحركاتها اليائسة لفك أزمتها. واليوم، نشهد تفكيك هذا التوجه بتكاليفه السياسية والمالية الباهظة، هي استراتيجية مكانك سر، وكان الأجدى بقطر مراجعة سياسة دعم التطرف والإرهاب".