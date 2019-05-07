"اتصالات" تسلم سيارة "مرسيدس بنز CLA 2019" للفائز بمهرجان "اتصالات" للأجهزة

قامت "اتصالات" اليوم بتسليم سيارة فاخرة من نوع "مرسيدس بنز CLA "2019، للسيد / محمد خالد أحمد الشحي الفائز بالسحب على الجائزة الكبرى في مهرجان "اتصالات" للأجهزة وذلك بحضور سلطان محمد الظاهري، مدير عام "اتصالات"- منطقة أبوظبي.

وكان مهرجان "اتصالات" للأجهزة، الذي انطلق في 26 ديسمبر 2018، قد اختتم فعالياته في 31 مارس 2019، حيث حظي عملاء "اتصالات" خلال هذه الفترة بفرصة شراء الهواتف، والإكسسوارات، والساعات الذكية والأجهزة اللوحية بخصومات وصلت نسبتها إلى 85%، وقد تمت عملية الشراء من خلال موقع اتصالات الإلكتروني، أو عبر تطبيق My Etisalat UAE أو من خلال تطبيق بسمات، أو من أي متجر بيع تابع لــ "اتصالات".

وكانت عملية الشراء متوفرة بخيارين، سواءَ من خلال دفع القيمة لمرة واحدة، أو بأقساط ميسّرة عن طريق خطة دفع ذكية. وللدخول في السحب على الجائزة الكبرى، يتوجّب اقتناء أي من الأجهزة المعروضة في المهرجان بقيمة لا تقل عن 150 درهم كحد أدنى.